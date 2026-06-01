フジファブリックの山内総一郎とラッパーのＫＲＥＶＡが、シンガー・ソングライターでギタリストの鈴木茂の名曲「八月の匂い」をカバーし、３日に配信されることが１日、分かった。

「八月の匂い」は、はっぴいえんどを解散した鈴木の初のソロアルバムで、日本ロック史上の金字塔「ＢＡＮＤ ＷＡＧＯＮ」（１９７５年３月２５日発売）に収録されたファンキーなロックチューン。作曲は鈴木、作詞は松本隆が担当した。

今回のリメイクカバーはＰＡＮＡＭレーベルの設立５５周年を記念したカバー企画「ＰＡＮＡＭ ５５／１００ ＳＵＰＥＲ ＳＯＮＧ ＣＯＶＥＲＳ」の第８弾。

２人のボーカルに山内のスライドギター、今回書き下ろされたＫＲＥＶＡのラップ、佐橋佳幸（ギター）、屋敷豪太（ドラムス、タンバリン）、Ｄｒ．ｋｙＯｎ（ピアノ）、大神田智彦（ベース）と達人ぞろいのバンドによるゴキゲンなグルーヴと聴きどころ満載だ。

２人のコメントは次の通り。

山内総一郎「１０代の頃、演奏を目の前で拝見して以来、影響を受け続けてきた鈴木茂さんの名盤のカバーにお声がけいただいた時は、本当に光栄でした。

当時のレコーディングメンバーが生み出したすさまじいグルーヴと理想的なサウンドはいつ聴いても圧倒されますし、歌わせていただくにあたって、歌詞とメロディーの必然性にもあらためて胸を打たれました。

レコーディングは本当に楽しく、あっという間で、ＫＲＥＶＡさんと隣同士のブースでせーので一緒に歌えたことも忘れられませんし、佐橋さん、豪太さん、キョンさん、大神田さん、飯尾さんと一緒にこの曲をレコーディングできたことは一生の思い出になりました」

ＫＲＥＶＡ「ＰＡＮＡＭのこともこの楽曲のことも、正直、全く知りませんでした。プロデューサーであるギタリストの佐橋さんとは、ライブで何度もご一緒させていただいていたのですが、レコーディングが実現したことはなかったので、依頼を受けてみようと思いました。

アメリカに渡って現地のミュージシャンと挑んだ作品作りや、松本隆さんとの国際回線を通じた歌詞のやりとりなど、シビれる話ばかりでした。まさかそこに自分がラップで参加するとは！作品中の２人の距離感と温度から遠ざからないように歌詞を書きました。

フジファブリックの山内総一郎君とは全く面識がなく、『はじめまして』から始まるレコーディングでした。手だれの皆さんが集まるセッションは、楽しみながら、気づけばあっという間に終わってしまったという感じです。当時のレコーディング素材を聴けたのも貴重な経験でした」