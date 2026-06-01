高初速・高打出しに弾道調整機能も拡充！ プロギア『RS』FW＆UT、7月10日デビュー
プロギアから、新作FW＆UTのアナウンス。「高い初速性能、強弾道、やさしさに加え、可変カートリッジによる弾道調整機能と構えやすさをプラスし進化した『RS』フェアウェイウッドと『RS』ユーティリティを7月10日から発売します」と、同社広報。
【画像】これが『RS』FW＆UTを構えた顔つき
「『RS』FW＆UTは、高強度マレージングフェースを高精度 CNCミルド加工でフェース下部を限界まで薄肉化しながら、重心点は緻密にセンター配置させることで、フェースセンターおよび下打点でも高初速を可能としています。また、低・深重心設計により直進性と高弾道の再現性を高め、徹底的にやさしさを追及しています。さらに今回は、PRGR独自の可変カートリッジによる弾道調整機能を新たに追加。 8パターンの弾道調整で弾道高さやつかまりの調整などが可能となり、これまで以上に飛ばせて狙えるFW、UTに進化しました。この他、FWには打出し角を下げずに初速を上げる『Slash Groove』を踏襲しながら、今回振りやすさと飛距離性能の両立を目指してクラブ設計を見直し、0.5インチ短いクラブ長さで振りやすさと、ヘッド重量アップでインパクトエネルギーアップを図っています」（同）
FWもUTもクラウンの丸みを強めて構えやすく変更したヘッド形状で、FWは短くなってミートしやすく、番手毎に整ったFPでラフからでも自信を持って振り抜けるサイズ・デザインになっている。また、UTには6U（ロフト28度）を加えるなど、飛ばせるドライバーからUTまで隙の無いラインナップ。 税込価格はFWが純正シャフト『VENTUS FOR PRGR』と『Diamana FOR PRGR』を用意して、1本59,400円。UTは、FW同様に純正カーボンに純正スチールも用意し、1本49,500円となる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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