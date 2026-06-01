欧州株　小動き　中東情勢に関する新たな動き待ちに

東京時間17:36現在
英ＦＴＳＥ100　 10384.90（-24.38　-0.23%）
独ＤＡＸ　　25115.67（+10.97　+0.04%）
仏ＣＡＣ40　 8187.23（+3.89　+0.05%）
スイスＳＭＩ　 13454.84（-87.82　-0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間17:36現在
ダウ平均先物JUN 26月限　51170.00（+93.00　+0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限　7608.00（+12.25　+0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限　30463.75（+58.50　+0.19%）