欧州株 小動き 中東情勢に関する新たな動き待ちに
欧州株 小動き 中東情勢に関する新たな動き待ちに
東京時間17:36現在
英ＦＴＳＥ100 10384.90（-24.38 -0.23%）
独ＤＡＸ 25115.67（+10.97 +0.04%）
仏ＣＡＣ40 8187.23（+3.89 +0.05%）
スイスＳＭＩ 13454.84（-87.82 -0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間17:36現在
ダウ平均先物JUN 26月限 51170.00（+93.00 +0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7608.00（+12.25 +0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30463.75（+58.50 +0.19%）
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独ＤＡＸ 25115.67（+10.97 +0.04%）
仏ＣＡＣ40 8187.23（+3.89 +0.05%）
スイスＳＭＩ 13454.84（-87.82 -0.65%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
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ダウ平均先物JUN 26月限 51170.00（+93.00 +0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 7608.00（+12.25 +0.16%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 30463.75（+58.50 +0.19%）