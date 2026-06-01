ソフトバンクは、「ワイモバイル」ブランドから、ZTE製のスマートフォン（スマホ）「かんたんスマホ5」を2026年6月4日に発売する。シニアユーザーの安心かつ快適なスマホの使用や、日々の健康作りに役立つ機能を豊富に搭載する。

ユーザーを助ける多彩なサポート機能

「家族サポート」機能を新搭載。離れて暮らす家族などと通話しながら、本機の画面を相手のスマホに映し出し、設定などの操作を代わりに行うことで、使用方法を教えたり、スマホに関する悩みを解決したりできる。

ユーザーがホーム画面上の「押すだけサポート」を起動するか、事前に登録および認証した家族がLINEの「家族サポート」のメニューから、サポートボタンを押すことで利用可能になる。また、同機能を利用するにはユーザーの同意ボタンの押下が都度必要とのことだ。

また「押すだけサポート」では、スマホの設定に関する悩みの内容を診断し、自動で解決できる。解決しない場合は、そのまま専用のカスタマーセンターのオペレーターに無料で問い合わせ可能だ。

不審な電話番号を自動で判別し、着信時に警告ガイダンスなどを表示し、通話内容を自動で録音する迷惑電話対策機能を備える。家族などの宛先へ自動でメール送信し、離れて暮らす家族の見守りをサポートする「調子いいメール」などの機能を実装する。

このほか、健康ケアを紹介するコラムや健康チェックを通して、健康意識を楽しく高められるほか、専属の医師や看護師などの医療チームに、チャットで健康相談ができる「おしえてドクター」を搭載する。

OSは「Android 16」をプレインストールする。メモリーは6GB、内蔵ストレージは128GB、microSDXC（最大1TB）に対応する。メインカメラは約5000万画素、サブカメラは約1600万画素。「おサイフケータイ」機能を備える。

カラーはブルー、パープル、ピンクの3色。