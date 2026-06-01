シンガーソングライターのあいみょん（31）が5月31日、自身のInstagramを更新。ストーリーズを除けば今年3月以来となる久々のフィード投稿となったが、その内容にファンが大きな反響を寄せている。

《撮り溜め日記》と題された今回の投稿では、写真と動画合わせて16枚を公開。《みんな元気にしてますか》とファンに呼びかけ、《最近買ってよかったものはありますか？私は、真空保存容器です。あれすげえ。1週間経っても野菜が生き生きしてる》と近況を報告した。また、カップヌードルや納豆などが写った日常の一コマをはじめ、愛猫とのひとときやリラックスした様子なども収められていた。

そのなかで目を引いたのが、タトゥーが写り込んだ1枚だ。コアラのぬいぐるみをカメラに向けた写真には、右腕の二の腕内側に入った、黒い四角形の中にキャラクターのような絵柄が描かれたタトゥーが確認できる。

「あいみょんさんがタトゥーを入れていることは、以前からファンの間ではよく知られていました。しかし昨年8月、『GINZA』の表紙を飾った際にタトゥーが見えたことで、その存在が改めて話題に。この件をネットニュースが取り上げると、コメント欄には《タトゥーだけはどうしても受け入れられない》《入れるべきではなかった》といった声が相次ぎ、一部では拒否反応も広がったのです。

ただ、その後はInstagramでもタトゥーがちらりと写り込む程度で、はっきり確認できる機会はそれほど多くありませんでした。実際、先月末に出演した野外フェスでも、半袖Tシャツの下に長袖をレイヤードしていました。そのため今回、タトゥーがはっきり確認できる写真が久々に公開されたことで、再び関心が集まったのでしょう」（芸能ライター）

だが、それ以上に反響を呼んだのが、16枚目に添えられた“最後の1枚”だった。

「写っていたのは、明るいブラウンカラーのセミロングヘアに“変身”したあいみょんさんでした。黒髪のイメージが強いだけに、一瞬誰だかわからないほど。おそらくウィッグとみられますが、鏡越しの自撮り写真で、後ろにはヘアメイクらしき人物の姿も写っていました。

コメントには《10周年はまだまだ何か起きそう》とも添えられており、新たなプロジェクトを示唆しているのではないかと、ファンの期待も高まっています」（前出・芸能ライター）

この投稿には1300件を超えるコメントが寄せられ、

《最後の何！？！！！？？》

《カツラだよね？ 一瞬混乱したよ！笑》

《最後の写真は何かの匂わせかな？？》

《一番最後はあいみょん？よね？ なんだろなんだろー》

と興奮気味の声が多く集まっている。

昨年はタトゥーが思わぬ議論を呼んだあいみょんだが、今回ファンの視線をさらったのは“謎の茶髪姿”だった。