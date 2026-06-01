「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１日午後２時現在で、サンリオ<8136.T>が「買い予想数上昇」で１位となっている。



５月２９日の取引終了後に、常務取締役の不適切な報酬受給の疑いに関する特別調査委員会の調査報告書を受領したと発表した。同事案は、常務取締役が兼任していた米国子会社のＣＥＯとして、米国子会社から受領していた各種給付のうち、同社の指名・報酬諮問委員会により決定された報酬とは別に支給されていた給付に関するもので、総額は約２億５２３０万円になるという。サンリオでは、この給付金額についてはそれぞれの事業年度で米国子会社の費用として計上済みであり、連結業績や当該米国子会社の業績に虚偽は確認されていないとして、２７年３月期においては調査費用などが発生するものの、その影響は軽微としている。



この発表を受けて、アク抜け感が強まったとして同社株は朝方から買い優勢の展開。株価は大幅続伸しており、これが買い予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS