きょうは晴れて、各地で真夏日になるでしょう。

【画像】「台風6号」いつどこで雨が降る？最新の雨･風シミュレーション

正午前の名古屋市内は、青空が広がっています。気温は29.4℃で、汗ばむ陽気が続いています。

きょうは午後もおおむね晴れるでしょう。最高気温は名古屋や岐阜で31℃、津や尾鷲で27℃の予想です。

台風情報・雨予想・週間予報

【台風情報】

台風6号は、那覇市の南を北に進んでいます。あさって水曜日には暴風域を伴って東海地方に接近する見込みで、大雨や暴風、高波に警戒が必要です。

【画像】いつどこで雨が降る？最新雨･風シミュレーション

【雨予想】

台風が近づく前の、あす火曜日から雨が降り出すでしょう。あさって水曜日は、警報級の大雨になるおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫などに警戒してください。



【週間予報】

木曜日以降も雲が多い日が続くでしょう。湿度が高く、蒸し暑くなる見込みです。



引き続き、熱中症にご注意ください。