ゴルフスイングに欠かせない“アシ”を使うは「足」と「脚」どっち？ 女子プロたちの答えは…【現地記者コラム】

ゴルフスイングに欠かせない“アシ”を使うは「足」と「脚」どっち？ 女子プロたちの答えは…【現地記者コラム】