筧美和子（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/06/01】女優の筧美和子が6月1日、自身のInstagramを更新。第1子の出産を発表した。

【写真】第1子出産の32歳女優、横たわる赤ちゃんの姿

◆筧美和子、第1子出産


筧は「先日、男の子が産まれました」と、赤ちゃんの写真を添えて報告。「無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています」と母になった喜びをつづり、「この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります」と伝えた。最後に「妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました。今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです」と、感謝の言葉で結んだ。

筧は、2025年3月に一般男性との結婚を報告。2026年2月1日に第1子を妊娠したことを発表した。（modelpress編集部）

◆全文


先日、男の子が産まれました

無事に会えたことに感謝しながら、かけがえのない時間を過ごしています。

この子がたくさん笑って生きていけるよう、おかあちゃんとおとうちゃん、力を合わせて頑張ります。

妊娠中から支えてくださった皆さま、本当にありがとうございました。

今後ともあたたかく見守っていただけたら嬉しいです。

筧美和子

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