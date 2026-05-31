CANDY TUNE村川緋杏、寝起きすっぴん＆水着カット披露 初写真集で“びびちゃん”全開
7人組女性アイドルグループ・CANDY TUNEの村川緋杏が、初写真集を7月23日に発売することが決定した。グループ「CANDY TUNE」メンバーによるソロ写真集出版は今回が初となる。予約受付は6月2日正午より開始する。
【写真】美脚スラリ！ベッドの上でまどろむ村川緋杏
「KAWAII LAB.」発のアイドルグループとして注目を集める「CANDY TUNE」は、2024年にリリースした「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を獲得するなど勢いを見せるグループ。ピンク担当の村川は、元HKT48メンバーとしても知られ、愛称“びびちゃん”として親しまれている。
撮影は沖縄で実施。ステージで見せるアイドルらしい表情とは異なる、大人びた表情や無邪気な笑顔など、自然体の姿を収めた。夕焼けのビーチで撮影した色っぽい水着カットや寝起きのすっぴんショットなど、写真集ならではの一面も披露する。
発売に先駆けて公開された厳選カットとメイキング映像では、村川の多彩な魅力が垣間見える内容となっている。
写真集発売について村川は「まさか自分が写真集を発売できるなんて！本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾」と喜びをコメント。「今の私が届けたいことをじっくり考えた時、『私なりのkawaiiを届けたい！』と強く思いました」と制作への思いを明かした。
さらに「スタッフの方からも『他の写真集とは一味違ってすごくいいね』と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです」と手応えを語り、「アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。
村川は、1999年12月3日生まれ。福岡県出身。メンバーカラーはピンクを担当。元HKT48のメンバー。愛称は「びびちゃん」。緋杏という名前は両親がタレントのビビアン・スーのファンで、ビビアンのように美しくなってほしいという思いから名付けられた。趣味の服づくりを活かし、CANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げた。
■村川緋杏コメント
まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、
嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾
今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。
スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃ
ないかなと自信でいっぱいです◇（◇＝ハート）
アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。
【写真】美脚スラリ！ベッドの上でまどろむ村川緋杏
「KAWAII LAB.」発のアイドルグループとして注目を集める「CANDY TUNE」は、2024年にリリースした「倍倍FIGHT!」がTikTok人気曲ランキングで10週連続1位を獲得するなど勢いを見せるグループ。ピンク担当の村川は、元HKT48メンバーとしても知られ、愛称“びびちゃん”として親しまれている。
発売に先駆けて公開された厳選カットとメイキング映像では、村川の多彩な魅力が垣間見える内容となっている。
写真集発売について村川は「まさか自分が写真集を発売できるなんて！本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾」と喜びをコメント。「今の私が届けたいことをじっくり考えた時、『私なりのkawaiiを届けたい！』と強く思いました」と制作への思いを明かした。
さらに「スタッフの方からも『他の写真集とは一味違ってすごくいいね』と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃないかなと自信でいっぱいです」と手応えを語り、「アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです」と呼びかけた。
村川は、1999年12月3日生まれ。福岡県出身。メンバーカラーはピンクを担当。元HKT48のメンバー。愛称は「びびちゃん」。緋杏という名前は両親がタレントのビビアン・スーのファンで、ビビアンのように美しくなってほしいという思いから名付けられた。趣味の服づくりを活かし、CANDY TUNEの衣装プロデュースを手掛けており、2024年には自身のアパレルブランド「Visudlle」を立ち上げた。
■村川緋杏コメント
まさか自分が写真集を発売できるなんて！ 本当に想像もしていなかったので夢の中の出来事みたいですが、
嬉しい気持ちでいっぱいです＾＾
今の私が届けたいことをじっくり考えた時、「私なりのkawaiiを届けたい！」と強く思いました。
スタッフの方からも「他の写真集とは一味違ってすごくいいね」と言っていただけて、私らしさをしっかり表現できたんじゃ
ないかなと自信でいっぱいです◇（◇＝ハート）
アイドルになって12年、こんな人生もあるのかと私の人生をこの写真集と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。