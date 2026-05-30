日本人だけでなく世界でも認められているグルメの1つと言えばラーメン。

日本全国には数えきれないほどのラーメン店があり、もちろん知られざる名店がキラ星のごとく存在している。

例えば、西日本でいえば広島市民を魅了し続ける「陽気」、岡山市民を魅了し続ける「天神そば」、山口県周南市民が愛するスター系ラーメンの「第三スター」や岩国市民に愛され続ける「寿栄広食堂」 などが存在している。

甲信越地方では新潟県長岡市民が足しげく通う「青島食堂」や長野県松本市民が愛するイラン人が作る絶品ラーメン、「ラーメン藤」に、あの田中要次さんも愛すると言う長野県木曽町の「あすなろ」のチャーシューメンなどが挙げられる。

東海地方では、いまや全国区となった名古屋名物の「台湾ラーメン」を初め、一宮市民を魅了しつづける「ベトコンラーメン」に、知られざる岐阜県多治見市の「台南ラーメン」などが挙げられる。

もちろん北の大地・北海道にも、北海道ラーメンランキングで1位を独占し続ける味噌ラーメンのお店「彩未」や、あの北川景子さんを魅了したショウガラーメンの名店「信月」など、数え上げればきりがない。

首都圏でいえば、横浜市民が愛するソウルフード・サンマー麺の名店「玉泉亭」、に平塚市民が愛して止まない独自の平塚タンメン、日本で初めてミシュランの星を獲得したラーメンなど、もはや挙げていくことが困難なほど、さまざまな名店がひしめき合っているのだ。

そんな日本中にある美味しいラーメンの中から、今回は岡山県岡山市にあるラーメン店をご紹介したい。

お店の名前は「丸天 西店」だ。

・住宅街の中にひっそりと佇む名店、それが「丸天 西店」

こちらのお店があるのは、JR岡山駅西口から少し歩いた、奉還町商店街からさらに細い路地を入った住宅街

通りすがりでは決して辿り着けない立地、それゆえに長年地元の常連さん達に愛され続けてきたお店の雰囲気は、非常に優しく、ゆったりとしており、素晴らしいとしか言いようがない。



・素晴らしい味わいのラーメン

そんな優しい雰囲気のお店では、素晴らしいラーメンを味わうことができる。

まず少し濁りのある豚骨醤油スープは、見た目以上にあっさりとしていながら、しっかりとしたコクと旨味が口の中に広がっていく。



そして麺だがこの麺の味わいも素晴らしい。こちらのお店ならではの豚骨醤油スープと麺とがしっかりと調和しており、どんどんと味わってしまう味わいなのだ。



もちろん、半熟煮卵も濃厚な味わいが楽しめる逸品に仕上がっている。



もし余裕があるのであれば、サイドメニューもおすすめだ。

中でもおすすめが自家製のぬか漬け。



ラーメンの濃厚な味わいをさっぱりとさせてくれる自家製のぬか漬けは、こちらのお店でしか味わうことができない、最高の逸品だ。



この場所で生まれ、多くの市民にこよなく愛されてきた、味わい。そんな宝物のような味わいに出会う旅に出かけてみてはいかがだろうか？

きっとそこには、時間とともに澱（おり）のように積み重ねられた、美味しい味わいがある。そして、その味わいの中には、凝縮された時間を感じる事ができるに違いないのだ。

＜店舗情報＞

店名：中華そば 丸天 西店（まるてん にしてん）

住所：岡山県岡山市北区伊福町1-5-11

定休日：月曜日・水曜日・金曜日

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