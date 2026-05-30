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YouTubeチャンネル「youlog」が、「【3COINS 愛用品】｜買ってよかった！3COINS 暮らしの愛用品BEST 7｜30代主婦のvlog ｜ Daily life vlog」を公開した。30代主婦であり、「かなりの3COINSヘビーユーザー」と自称する投稿者が、今の暮らしに欠かせない愛用アイテム7点を厳選して紹介。デザイン性と機能性を両立させたアイテムの数々から、子育て世代にとっての「選ぶべき正解」が垣間見える動画となっている。



動画内では、キッチングッズから身支度用品、ベビーグッズまで幅広いジャンルのアイテムが次々と登場する。特に離乳食の下準備に「大活躍」しているというのが、550円の「ハンディチョッパー：ラージ」だ。容器に入れた野菜を、取っ手を引っ張る回数で好みの大きさにカットできる優れもので、「離乳食を作り始めた時、本当にこれに助けられました」とその実用性を絶賛。550円という価格ながら「まだ1回も壊れていない」と耐久性にも太鼓判を押した。



自身のおしゃれや身支度に関するアイテムも欠かせない。「産後のハネ毛対策に本当に役立ったアイテム」として紹介したのは、330円の「ヘアスタイリングブラシ」。髪の表面を軽く撫でるだけでハネ毛の乱れをサッと整えられ、手を汚さずに使えるマスカラタイプのため「外出先でのお直しにも◎」と利便性の高さを評価している。また、660円の「ステンレスフープピアス」は、錆びに強い素材で「雨の日でも気兼ねなくおしゃれを楽しめます」と語り、日常使いのしやすさをアピールした。



さらに、ベビーグッズの豊富さも3COINSの魅力だと語る。770円の「プレイウェア」については、「価格にも驚きですが、肩調整ができたり裾にゴムが入っていたりな機能性も大満足」とコメント。付属の巾着袋でコンパクトに持ち運べる点も評価した。また、「防水シート入りプリントスタイ」は、「防水シート入りでよだれが染みにくい仕様」であるとし、「330円のクオリティではないです」と、何枚もストックするほどの溺愛ぶりを見せている。



手頃な価格でありながら、日常のちょっとしたストレスを軽減し、気分を上げてくれる3COINSのアイテムたち。自身のライフスタイルに合わせた実用的な選び方は、家事や育児に奮闘する人々にとって、大いに参考になる視点と言えるだろう。