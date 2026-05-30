【2026年6月の運勢】いて座（射手座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年6月のいて座（射手座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、いて座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
あなたの手で進化させる
・全体運
運気の流れは、上々。物事がスムーズに動いて、話がまとまりやすくなっています。手慣れた作業、得意なことが回ってくるでしょう。コレはああして、アレはこうしてと、段取りよく進められるはず。でも、そこに、もう一工夫仕掛けましょう。効率よく進めるためのアイデアをプラスする、潜在的なニーズに応えてみるなど、「よりよく」変えてみるのです。多少の手間はかかっても、その分、効果は満点！ あなたの努力や配慮が高く評価されて、次のチャンスも引き寄せることに。買い物も、おまけ主義で。ついでに買った品物が役に立ちそう。
・社交運
人間関係が深まっていきます。これまでさらっとつきあっていた人の抱えている事情を知ることになったり、本音で話せるようになったりするでしょう。見えないバリアを解いて、等身大の自分を出していくといいみたい。オフィスでは、陰ながらのサポートが有効です。骨惜しみなく、誰かのために動くをモットーにして。オフは、自然のすごさを感じにいきましょう。滝や渦潮などダイナミックな水の流れを見に行くなど、お出かけを。
・恋愛運
恋は、弾みで深入りしそう。仮に関係を持ってしまっても、それっきりもあっていいのです。自分の気持ち、衝動に理由を求めないで。好きな人を取り巻く人間関係をケアするのも、大事なミッションに。一歩踏み込んで。
ラッキーポイント……アジサイカラー、長傘、ロングカクテル、ブルゾン
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
いて座（11月23日〜12月21日生まれ）ブラッシュアップがテーマ
あなたの手で進化させる
・全体運
運気の流れは、上々。物事がスムーズに動いて、話がまとまりやすくなっています。手慣れた作業、得意なことが回ってくるでしょう。コレはああして、アレはこうしてと、段取りよく進められるはず。でも、そこに、もう一工夫仕掛けましょう。効率よく進めるためのアイデアをプラスする、潜在的なニーズに応えてみるなど、「よりよく」変えてみるのです。多少の手間はかかっても、その分、効果は満点！ あなたの努力や配慮が高く評価されて、次のチャンスも引き寄せることに。買い物も、おまけ主義で。ついでに買った品物が役に立ちそう。
人間関係が深まっていきます。これまでさらっとつきあっていた人の抱えている事情を知ることになったり、本音で話せるようになったりするでしょう。見えないバリアを解いて、等身大の自分を出していくといいみたい。オフィスでは、陰ながらのサポートが有効です。骨惜しみなく、誰かのために動くをモットーにして。オフは、自然のすごさを感じにいきましょう。滝や渦潮などダイナミックな水の流れを見に行くなど、お出かけを。
・恋愛運
恋は、弾みで深入りしそう。仮に関係を持ってしまっても、それっきりもあっていいのです。自分の気持ち、衝動に理由を求めないで。好きな人を取り巻く人間関係をケアするのも、大事なミッションに。一歩踏み込んで。
ラッキーポイント……アジサイカラー、長傘、ロングカクテル、ブルゾン
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)