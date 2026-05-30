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【PR】【会計時に迷わない】改悪ラッシュ時代のクレカ16枚持ちのリアルな使い分け



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YouTubeチャンネル「楽ゆるポイ活 けーチャンネル」が、新しい動画「【会計時に迷わない】改悪ラッシュ時代のクレカ16枚持ちのリアルな使い分け」を公開した。



動画では、クレジットカードの改悪が続く中で、16枚のカードを保有しながらも会計時に迷わないためのリアルな使い分け術が紹介されている。



動画内で解説されたカード選びの基準は、「年会費が実質無料」「還元率1%以上」「カードごとの役割がかぶらないこと」の3点である。これに基づき、用途に合わせて6つのグループに分類して運用しているという。



メインカードとして挙げられたのは「P-one Wiz」だ。請求時に自動で1%オフになる手軽さに加え、条件次第ではポイント還元も上乗せできるため、投稿者は現在もメインカードとして活用しているという。



また、日常決済に特化した枠として「三井住友カード Olive」や「ローソンPontaプラス」も登場。特定のコンビニや飲食店、対象店舗で高還元を狙うための条件についても、実際の使い方を交えながら解説されている。



さらに、税金などの固定費支払い枠として「リクルートカード」を活用する運用にも触れられている。支払い先や用途ごとにカードの役割を決めることで、毎回どのカードを使うか迷わずに済む点がポイントだ。



一方で、過去の改悪によって当初の役割を失ったカードや、今後見直しを考えているカードにも言及。単なるおすすめカード紹介ではなく、実際に使ってきたからこそのリアルな運用実態が見える内容となっている。



動画の最後では、使わないカードが増えることでクレヒスに悪影響を及ぼすリスクにも触れ、役割やポイントの出口を定期的に見直すことの重要性が語られた。



メインカード1枚で本当に十分なのか、クレカの使い分けに悩んでいる人にとって、参考になりそうな動画だ。



動画はこちら

https://youtu.be/0rTA0Eh88LQ