お留守番をしていた猫ちゃんが、飼い主さんの帰宅で見せた可愛い姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は53万回以上表示され、7000件を超える「いいね」が寄せられています。

【動画：お留守番していた猫→『大好きな飼い主』が帰ってくると…嬉しさが伝わる『熱烈大歓迎』】

熱烈大歓迎！

Xアカウント「サビ猫くるみ」に投稿されたのは、飼い主さんの帰宅が嬉しい猫ちゃんです。飼い主さんが帰宅すると、ペットゲートの向こう側で猫の「くるみ」ちゃんが「にゃーん、にゃーん」と鳴いて待っていてくれたそうです。

飼い主さんがゲートを開けて入ると、しっぽをピンと立てて「クルル、クルル」とうれしそうに鳴きながら、飼い主さんの後をついて歩くのだそうです。健気に待っていた様子が伝わってきます。

飼い主さんのことが大好きなくるみちゃんは、飼い主さんのひざやお腹に乗ってリラックスするのが好きなようです。とても満足そうなお顔でくつろぐくるみちゃんを見ているだけで、こちらも幸せな気持ちになります。

飼い主さんとくるみちゃんの、相思相愛で温かい日常にとても癒やされる投稿でした。

熱烈な大歓迎に「羨ましい」の声続出

飼い主さんを大歓迎するくるみちゃんを見たXユーザーたちからは「やっぱりねこちゃんに帰宅を喜んでもらえるのはいいですね」「人生で一度は体験してみたい瞬間第1位過ぎる」「猫に熱烈大歓迎されたい」などの声が寄せられていました。

Xアカウント「サビ猫くるみ」では、くるみちゃんの日常などが投稿されています。

写真・動画提供：Xアカウント「サビ猫くるみ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。