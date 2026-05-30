ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 雲霧に包まれた風力発電施設 中国福建省 雲霧に包まれた風力発電施設 中国福建省 雲霧に包まれた風力発電施設 中国福建省 2026年5月30日 17時26分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅） 【新華社福州5月30日】中国福建省福州市連江県の沿岸部ではここ数日、暖かく湿った空気の影響で濃霧が発生している。山頂に設置された風力発電施設が雲や霧の間から見え隠れし、周囲の海や山と相まって独特の風景を織り成している。２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅）２７日、雲や霧の中に見え隠れする福建省福州市連江県の沿岸部に設置された風力発電施設。（ドローンから、福州＝新華社記者／姜克紅） リンクをコピーする みんなの感想は？