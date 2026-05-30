今季22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナル。22年前の優勝といえば、ティエリ・アンリやソル・キャンベル、パトリック・ヴィエラらを中心に無敗優勝を飾った伝説のシーズンだ。



そのことから、今のアーセナルと当時の無敗優勝チームを比較するような声もある。しかし、チャンピオンズリーグのタイトルさえ獲れば評価は変わる。



そう語るのは、アーセナルのレジェンドであるマーティン・キーオン氏だ。アーセナルは30日にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に臨むが、アーセナルはまだCLを制したことがない。今回優勝を果たせば、クラブの歴史に名を刻むことになる。キーオン氏はそれが最強の証になると期待をかけている。





「優勝すれば、彼らはクラブ史上初のチームとなる。そうなれば、個人的には彼らがNo.1だ。アンリが主張していたような『忘れられないチーム』とか『無敵のチーム』といったものではなく、『No.1のチーム』になる。アーセナルは欧州の舞台で期待はずれな結果を残してきたからね。1995年にはカップウィナーズカップで優勝を逃し、2000年にはUEFA杯決勝でガラタサライに負けた。だからクラブは欧州で何か大きなことを成し遂げる必要があるんだ」「アーセナルは今季のCLでまだ1度も負けていない。選手たちはそれを誇りに思っているに違いない。ただ、決勝で負ければその栄光は消える。しかし優勝すれば、クラブの歴史に名を刻む。これは選手たちにとって大きなモチベーションになるだろう」（ESPN』より）。今のパリを撃破してCL制覇となれば、誰もが認めるクラブ史上最強のアーセナルとなるか。リーグフェーズからの戦いも安定していて、このまま優勝となれば文句のつけようもない完全優勝と言える。