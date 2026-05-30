CL決勝でPSGを倒せば誰もが認める“史上最強”のアーセナルになる キーオン氏は無敗優勝チームを超えると主張「個人的には彼らがNo.1」
今季22年ぶりにプレミアリーグを制覇したアーセナル。22年前の優勝といえば、ティエリ・アンリやソル・キャンベル、パトリック・ヴィエラらを中心に無敗優勝を飾った伝説のシーズンだ。
そのことから、今のアーセナルと当時の無敗優勝チームを比較するような声もある。しかし、チャンピオンズリーグのタイトルさえ獲れば評価は変わる。
そう語るのは、アーセナルのレジェンドであるマーティン・キーオン氏だ。アーセナルは30日にパリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝に臨むが、アーセナルはまだCLを制したことがない。今回優勝を果たせば、クラブの歴史に名を刻むことになる。キーオン氏はそれが最強の証になると期待をかけている。
「アーセナルは今季のCLでまだ1度も負けていない。選手たちはそれを誇りに思っているに違いない。ただ、決勝で負ければその栄光は消える。しかし優勝すれば、クラブの歴史に名を刻む。これは選手たちにとって大きなモチベーションになるだろう」（ESPN』より）。
今のパリを撃破してCL制覇となれば、誰もが認めるクラブ史上最強のアーセナルとなるか。リーグフェーズからの戦いも安定していて、このまま優勝となれば文句のつけようもない完全優勝と言える。