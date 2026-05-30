オリジナルアニメ映画『グロテスク』キャストに安済知佳、市ノ瀬加那、乃木坂46・一ノ瀬美空ら発表
アニメ映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』の声優キャストとして、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良の出演が発表された。
【写真】『グロテスク』の個性的な登場キャラクターたち
本作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の三つの作品で構成される完全オリジナルのアニメ映画。錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作はCloverWorksが務める。
『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで「友だち」探しにドタバタ奔走。
『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。
『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
『GROTESQQQUE-グロテスク-』という一つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う。
今回解禁となったキャスト14名は、声優、俳優、アイドル、アーティストなどさまざまなジャンルで活躍中の面々。それぞれがどんなキャラクターを演じるのかは、まだ明かされていない。
【写真】『グロテスク』の個性的な登場キャラクターたち
本作は、それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』の三つの作品で構成される完全オリジナルのアニメ映画。錦織敦史が監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作はCloverWorksが務める。
『夜露死駆★少女』は、少女たち【ギャルP】が集い、ゲーム〈クイーン・オブ・バタフライ〉の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。
『ノクターン〜このグロテスクな夜に〜』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され”感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅をする。
『GROTESQQQUE-グロテスク-』という一つのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う。
今回解禁となったキャスト14名は、声優、俳優、アイドル、アーティストなどさまざまなジャンルで活躍中の面々。それぞれがどんなキャラクターを演じるのかは、まだ明かされていない。