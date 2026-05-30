ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番DH」で先発出場。3回裏の第2打席に2試合連続となる今季10号アーチを放った。

■5月4本目の本塁打に

前回の試合では、投打二刀流で勝利に貢献。先頭打者アーチで自身を援護した大谷。この日も2試合連続の本塁打で打線をけん引した。

ドジャース2点リードで迎えた、3回裏の第2打席。1死走者なしで大谷は、相手先発ザック・ウィーラー投手の2球目低めスプリットを鮮やかにすくい上げると、角度27度、速度99.9マイル（約160.7キロ）で放たれた打球は、飛距離374フィート（約113.9メートル）の放物線を描き、右翼の相手ブルペンへ飛び込む今季10号アーチとなった。

現在36歳、メジャー通算117勝のウィーラーは、今季開幕から4勝負けなしと好スタート。ここまで被本塁打はわずか1本で、スプリットは被打率.083、被弾なしの球種だった。大谷はベテラン右腕を見事攻略し、これで5月4本目の本塁打。2試合連発のアーチで打撃が確実に上向いている。

