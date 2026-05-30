【拡大画像へ】

扶桑社は、グラビア写真集「『旬撮GIRL』 Vol.30」より、伊織もえさん、福井梨莉華さん、すみぽん（高倉菫）さんの誌面掲載カットを公開した。

「旬撮GIRL」は雑誌「週刊 SPA!」で撮り下ろした水着グラビアをまとめた写真集シリーズ。今回公開されたカットでは、コスプレイヤー・伊織もえさんがサイケなバーなどを舞台に、60s を感じるレトロおしゃれなファッションコーデに挑戦する。

女優として活躍する福井梨莉華さんは、指でえくぼを押さえながら笑顔を見せる多幸感が

溢れた姿を披露。熱いレッド柄のビキニでは、長くてすらっとした太ももラインと豊満バストで魅せてくれる。

すみぽん（高倉菫）さんは生命力を感じるグラビアを体現。「自然好きでお花屋さんで働く森ガール」を演じ、花柄ビキニで寝そべっている姿などを披露する。

【伊織もえさん】

撮影：彦坂栄治 ヘアメイク：中村未幸 スタイリング：SHOCO

【福井梨莉華さん】

撮影／唐木貴央 ヘアメイク／中村未幸 スタイリング／KAN

【すみぽん（高倉菫）さん】

撮影／東京佑 ヘアメイク／イワタユイナ スタイリング／米丸友子