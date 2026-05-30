あまりに甘え上手なペキニーズさんの一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で29万4000回再生を突破し、「素敵な過保護ｗ」「甘ったれで大好きｗ」「されるがままでかわいすぎる」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『眠すぎてお布団に行けない』と駄々をこねる犬→仕方ないので、ベッドまで…赤ちゃんすぎる光景】

眠すぎてお布団に行けない…

TikTokアカウント「umaimonkuitai」の投稿主さんは、ペキニーズの『うるたん』ちゃん、『まぐまぐ』ちゃんとの暮らしを紹介しています。

まぐまぐちゃんは、その日とにかく眠かったそうです。床に仰向けでゴロンと転がったまま、飼い主さんに視線を送りながら「もう動けません」とでも言いたげにアピールしていたのだとか。

どうやら、自分の寝床まですら行く元気が残っていなかったようです。そんな様子を見かねた飼い主さんは、仕方なくまぐまぐちゃんを抱えて運ぶことに。するとまぐまぐちゃんは、仰向けの体勢を崩すことなく、そのまま持ち上げられていったそうです。

赤ちゃんすぎる光景にキュン♡

飼い主さんに運ばれながら、まぐまぐちゃんはすでにウトウト。眠気の限界だったのか、運ばれている最中も特に抵抗することなく、されるがままだったといいます。そして、寝床へ到着すると、飼い主さんはそっとまぐまぐちゃんをベッドへ。

すると驚くことに、まぐまぐちゃんはここでも体勢を変えることなく、そのまま眠り始めたのだとか。まるで眠くて抱っこをせがむ赤ちゃんそのもの。あまりにも無防備で甘えん坊な姿に、多くの人が「可愛すぎる…！」と心を掴まれたのでした。

この投稿には、「自分で行く気なんて1ミリもなくて愛おしい」「赤ちゃんすぎて尊い」「幸せな気持ちになる」など、多くのコメントが寄せられています。

微笑ましい先輩犬との一幕も

まぐまぐちゃんは現在、お散歩を練習中なのだそう。ところが途中で歩きたくなくなってしまうこともしばしば。そんな時には、先輩犬のうるたんちゃんが頼もしく登場します。

まるで「こうやって歩くんだよ」と教えるようにスタスタ近寄り、まぐまぐちゃんへ優しく鼻ツンしてエールを送るのだとか。しかし、当のまぐまぐちゃんはというと…なぜか地面をペロペロ。先輩の熱い応援もどこ吹く風な、マイペースすぎる姿が微笑ましいのでした。

TikTokアカウント「umaimonkuitai」には、他にもうるたんちゃん＆まぐまぐちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「umaimonkuitai」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。