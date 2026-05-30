2026年北中米ワールドカップ（Ｗ杯）のサッカー日本代表メンバーに選出された中村敬斗の初フォトブック『Ｎａｔｕｒａｌ ナチュラル』（双葉社）がＷ杯本大会に向けた「サムライブルー特別仕様」として5月28日（木）より緊急再配本された。

【画像】サッカー日本代表メンバー中村敬斗・写真集発売

本書では、中村選手のサッカーとの出会いから少年時代のトレーニング、高校生でのプロ入り、10代での海外挑戦、欧州5大リーグでの大記録、そして日本代表やＷ杯への思いなど、初めて本人の言葉で明かされる。スポーツカメラマンの渡辺航滋が、フランス、日本、オーストリア、オランダなど8か国、約2,190日（約6年間）にわたって中村に密着し、撮影した集大成。収録された写真は圧巻の222枚。フランスの自宅や街角で撮り下ろされた私服姿などの「プライベートフォト」や、トレーニング中の「鍛え抜かれた肉体」などを収録。

今回の再配本では、代表選出を祝し、ファン待望の「サッカー日本代表（サムライブルー）ユニフォーム姿」でピッチを駆けるショット他3点を配した特製帯を採用。「サッカー日本代表の『進化し続ける才能』ワールドカップの舞台へ！」という帯のメッセージとともに、装いを新たにアンコール配本された。

中村敬斗は「この本は、幼少期から現在までのサッカー選手・中村敬斗、そして素顔の中村敬斗の記録です。サッカーの試合からプライベート、実家はもちろん、フランスの家で撮影した写真もあります。そのときどきに感じたこと、そして最近、思っていることを文章にしました。この本を通じて僕のことをもっと知ってもらえたら、うれしいです」とコメントした。

■プロフィール中村敬斗（なかむら・けいと）2000年7月28日生まれ。千葉県我孫子市出身。2013年から三菱養和ＳＣ巣鴨ジュニアユースに所属。2017年、Ｕ-17ワールドカップに出場し、ハットトリックを達成。2018年、高校2年生のときにガンバ大阪へ入団。2019年にオランダ１部ＦＣトゥウェンテへ移籍後、ベルギー、オーストリアのクラブを経て、2023年にフランス1部スタッド・ランスへ完全移籍。2024年10月には欧州5大リーグで日本人初となる５試合連続ゴールを記録し、フランス1部で日本人初となる２ケタ得点を達成。2025-26シーズンはチームの降格に伴いフランス・リーグ・ドゥでプレーし、公式戦14ゴール3アシストを記録。見事2年連続での2ケタ得点を達成した。2023年3月に日本代表に初選出。Ａ代表デビューから国際Ａマッチ出場6試合で6ゴールは、日本代表において54年ぶりの快挙である。日本代表Ａマッチでは通算24試合に出場し、10得点を記録（※2026年5月時点）。2026年5月、北中米ワールドカップの日本代表メンバーに選出。高い得点能力を武器に、日本代表の“左サイドの救世主”としての役割が期待されている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）