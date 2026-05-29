巨人・大城卓三捕手（３３）が絶好調だ。２９日の日本ハム戦（エスコン）に「５番・指名打者」で先発出場し、２安打１打点をマーク。この日も勝負強い打撃で存在感を示した。

初回無死一、三塁から丸が左前打で１点を先制すると、なおも一死一、二塁で大城が相手先発・達の１４９キロ直球を右前へ運び、追加点を挙げた。これで９試合連続安打。大城は「２球で追い込まれましたが、そこから粘りながらも最後、甘いボールを打ち返すことができました。追加点が取れて良かったです」と振り返った。

さらに２―１の４回には、先頭で第２打席に立ち、フルカウントから６球目のフォークを右前へ運んだ。得点には結びつかなかったものの、２打席連続安打で好調ぶりを印象づけた。

交流戦で今季チーム初となるＤＨ起用にも結果で応えた。試合後には「スタメンだったので、いつもと変わりなくできました。裏でスイングして準備してました」と語った。

昨季は５６試合出場で打率１割８分７厘、３本塁打と本来の持ち味は出なかった。一方、今季はここまで３２試合に出場し、試合前時点で打率３割５分３厘、４本塁打をマーク。主に中軸を担い、打線に欠かせないピースとなっている。

橋上監督代行の新体制のもと、大城のバットがチームを勝利へ導く。