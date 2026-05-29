片栗粉で超しっとり。ご飯に合う「鶏胸肉の照り焼き」子どもが食べやすい鶏胸肉レシピ
ヘルシーで栄養価が高く、価格もお手頃な「鶏胸肉」。
もっと日々の献立に活用したいけど、どうやらパサつきが苦手なようで子どもが食べてくれない……。
そんな悩みを解決するレシピ「鶏胸肉の照り焼き」を紹介！
片栗粉で保湿するから、仕上がりはしっとり。
子どもの大好きな照り焼き味なのも、心強いポイントです。
「鶏胸肉の照り焼き」のレシピ
材料（2人分）
鶏胸肉（皮なし・大）……1枚（約300g）
玉ねぎ（小）……1個（約180g）
砂糖……大さじ1/2
しょうゆ……大さじ1と1/2
みりん……大さじ1
酒……大さじ1
水菜のざく切り……適宜
片栗粉
サラダ油
作り方（2人分）
（1）鶏肉の下ごしらえをする
鶏肉は幅1.5cmのそぎ切りにし、片栗粉大さじ1/2を茶こしを通して全体にふる。玉ねぎは幅1.5cmの輪切りにする。照り焼きだれの材料を混ぜる。
（2）フライパンで焼く
フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、玉ねぎを入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返して弱火にし、3分ほど焼いて器に盛る。フライパンをペーパータオルでさっと拭き、サラダ油小さじ1を中火で熱する。鶏肉を並べ入れ、両面を1分30秒ずつ焼く。
（3）たれをからめる
照り焼きだれを加え、ときどき返しながら照りが出るまで1分ほどからめる。器に盛ってフライパンに残ったたれをかけ、水菜を添えてできあがり。
焼く前にまぶした片栗粉の効果で、「これが鶏胸？」と思うくらいしっとり柔らかに。
これなら子どもも大満足間違いありません。
さらに、片栗粉をまぶしたおかげでたれもよくからんでgood！
甘辛い味つけで、白いご飯がもりもり食べられちゃいますよ♪