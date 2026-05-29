片栗粉で超しっとり。ご飯に合う「鶏胸肉の照り焼き」子どもが食べやすい鶏胸肉レシピ

ヘルシーで栄養価が高く、価格もお手頃な「鶏胸肉」。

もっと日々の献立に活用したいけど、どうやらパサつきが苦手なようで子どもが食べてくれない……。



そんな悩みを解決するレシピ「鶏胸肉の照り焼き」を紹介！

片栗粉で保湿するから、仕上がりはしっとり。

子どもの大好きな照り焼き味なのも、心強いポイントです。

「鶏胸肉の照り焼き」のレシピ

材料（2人分）

鶏胸肉（皮なし・大）……1枚（約300g）

玉ねぎ（小）……1個（約180g）





作り方（2人分）

〈照り焼きだれ〉砂糖……大さじ1/2しょうゆ……大さじ1と1/2みりん……大さじ1酒……大さじ1水菜のざく切り……適宜片栗粉サラダ油

（1）鶏肉の下ごしらえをする

鶏肉は幅1.5cmのそぎ切りにし、片栗粉大さじ1/2を茶こしを通して全体にふる。玉ねぎは幅1.5cmの輪切りにする。照り焼きだれの材料を混ぜる。



（2）フライパンで焼く

フライパンにサラダ油小さじ1を中火で熱し、玉ねぎを入れて2分ほど焼く。こんがりとしたら返して弱火にし、3分ほど焼いて器に盛る。フライパンをペーパータオルでさっと拭き、サラダ油小さじ1を中火で熱する。鶏肉を並べ入れ、両面を1分30秒ずつ焼く。

（3）たれをからめる

照り焼きだれを加え、ときどき返しながら照りが出るまで1分ほどからめる。器に盛ってフライパンに残ったたれをかけ、水菜を添えてできあがり。

焼く前にまぶした片栗粉の効果で、「これが鶏胸？」と思うくらいしっとり柔らかに。

これなら子どもも大満足間違いありません。



さらに、片栗粉をまぶしたおかげでたれもよくからんでgood！

甘辛い味つけで、白いご飯がもりもり食べられちゃいますよ♪

