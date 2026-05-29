【UFC】朝倉海、バンタム級復帰戦へ計量クリア スモザーマンとフェイスオフ公開 メディアデーでも会見に臨む
総合格闘技『UFCファイトナイト・マカオ』（30日、マカオ・ギャラクシー・アリーナ）に出場する朝倉海（32＝JAPAN TOP TEAM）が29日、自身のインスタグラムを更新。対戦相手のキャメロン・スモザーマンとのフェイスオフ動画を公開した。同日に行われた公式計量では、朝倉が135.5ポンド（約61.46キロ）でクリア。無駄な脂肪を削ぎ落としたシャープな肉体で、順調な仕上がりを印象づけた。
【動画】朝倉海、UFC連敗からの再起に密着「不安はありました」ドキュメンタリー公開
元RIZINバンタム級王者の朝倉は、2024年6月に王座返上とUFC参戦を表明。同年12月のUFCデビュー戦では、フライ級に階級を落とし、当時王者だったアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトルマッチに挑戦したが、2ラウンド一本負け。続く2戦目ではティム・エリオット（米国）にギロチンチョークを決められ、2ラウンドでタップアウト負けを喫した。UFC初勝利を目指す朝倉は、今大会から本来の適正階級とされるバンタム級へ復帰。スモザーマン戦で再起を図る。
大会期間中には日本勢の注目ファイターもマカオに集結する。現DEEP JEWELSストロー級王者の福田万智は、『ROAD TO UFC シーズン5』女子ストロー級トーナメントに初参戦。DEEP JEWELSやRIZINを主戦場に実績を積み重ね、2025年9月にDEEP JEWELSストロー級正規王者へ昇格した実力者として注目を集めている。
福田は29日午後7時（日本時間）から、キルギスのアネーリャ・トクトゴノヴァと対戦。トクトゴノバはONE Friday Fightsでも一本勝ち経験を持つ実力者で、フィニッシュ能力の高さを武器としている。“世界への登竜門”とされる『ROAD TO UFC』で、福田がどのような戦いを見せるのか期待が高まっている。
さらに、へスス・アギラー（メキシコ）とのフライ級マッチを予定していた鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN）は、対戦相手がルイス・グルレー（米国）へ変更。30日にバンタム級で実施される。
日本人選手が活躍するUFCの全試合は、 U-NEXTでライブ配信される。
元RIZINバンタム級王者の朝倉は、2024年6月に王座返上とUFC参戦を表明。同年12月のUFCデビュー戦では、フライ級に階級を落とし、当時王者だったアレッシャンドリ・パントージャ（ブラジル）とのタイトルマッチに挑戦したが、2ラウンド一本負け。続く2戦目ではティム・エリオット（米国）にギロチンチョークを決められ、2ラウンドでタップアウト負けを喫した。UFC初勝利を目指す朝倉は、今大会から本来の適正階級とされるバンタム級へ復帰。スモザーマン戦で再起を図る。
大会期間中には日本勢の注目ファイターもマカオに集結する。現DEEP JEWELSストロー級王者の福田万智は、『ROAD TO UFC シーズン5』女子ストロー級トーナメントに初参戦。DEEP JEWELSやRIZINを主戦場に実績を積み重ね、2025年9月にDEEP JEWELSストロー級正規王者へ昇格した実力者として注目を集めている。
福田は29日午後7時（日本時間）から、キルギスのアネーリャ・トクトゴノヴァと対戦。トクトゴノバはONE Friday Fightsでも一本勝ち経験を持つ実力者で、フィニッシュ能力の高さを武器としている。“世界への登竜門”とされる『ROAD TO UFC』で、福田がどのような戦いを見せるのか期待が高まっている。
さらに、へスス・アギラー（メキシコ）とのフライ級マッチを予定していた鶴屋怜（THE BLACKBELT JAPAN）は、対戦相手がルイス・グルレー（米国）へ変更。30日にバンタム級で実施される。
日本人選手が活躍するUFCの全試合は、 U-NEXTでライブ配信される。