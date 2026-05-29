「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２９日午後２時現在で、ＦＩＧ<4392.T>が「売り予想数上昇」で１位となっている。



５月７日に子会社ＲＥＡＬＩＺＥが台湾企業と共同で、世界的半導体メーカー向け最先端ＡＩ半導体の検査工程に使用される自動化装置を開発したと発表。更に１４日に発表した第１四半期（１～３月）連結決算では、営業利益が３億９７００万円（前年同期比５５．０％増）と大幅増益となった。これらの発表を受けて株価は急伸し、７日終値３４９円から２７日には高値３０７５円をつけるまでになったが、その後は利益確定の動きへ転じており、２７日、２８日と大幅安となった。きょう２９日も朝方こそしっかりの場面があったが、その後は大幅安となっており、こうした動きが売り予想数の上昇につながっているようだ。



出所：MINKABU PRESS