ドジャース大谷翔平投手（３１）の悲願のサイ・ヤング賞に暗雲だ。

ポッドキャスト番組「ファウルテリトリー」でホスト役を務める元ＭＬＢ捕手のＡＪピアジンスキー氏は、２８日（日本時間２９日）の同番組で「彼がサイ・ヤング賞を受賞するとは、まだ思っていない。今年のナ・リーグは競争が激しすぎる。彼が十分なイニングを投げられるとは思えない」と悲観的な見解を示した。

大谷はここまで９試合５５イニングで防御率０・８２、５勝２敗、６１奪三振の成績を残している。

同氏が代わりに最有力として挙げたのがフィリーズのクリストファー・サンチェス投手（２９）。２７日（同２８日）の敵地パドレス戦で７回１００球を投げて６安打９奪三振無失点に抑え、３―０で今季６勝目（２敗）をマークした。連続無失点は４４イニング２／３となり、フィリーズの球団記録を１１５年ぶりに更新。メジャー歴代でも７位の記録となった。

同氏は「確かに大谷の活躍は素晴らしいが、サンチェスが５月に何をしたか見たか？ 彼は５月を通して１失点も許さなかったんだ」とピシャリ。続けて「クリス・セール（ブレーブス）もそれに匹敵する。ポール・スキーンズ（パイレーツ）もいずれは何かをつかむだろう…大谷がＭＶＰを獲得するか？ それはもちろんだ」と背番号１７の４年連続５度目のＭＶＰは確約したものの、サイ・ヤング賞の壁は依然として厚いとした。