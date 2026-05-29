なにわ男子7人がメンバーカラーの衣装でレッドカーペットを歩く！新曲「Celebrate」MVプレミア公開決定
なにわ男子のニューアルバム『ND5』（6月17日リリース/5は5乗が正式表記）に収録されるリード曲「Celebrate」が、5月29日に先行配信スタート。同日19時28分より、MVプレミア公開が決定した。
■あらたな旅へと向かっていくなにわ男子を描くMV
「Celebrate」は、夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ、最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。
さらに、「Celebrate」のMVが5月29日19時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身に纏った7人がレッドカーペットを歩く、祝祭感溢れるサムネイルにMVの魅力が凝縮されている。
華やかで煌めき溢れる5周年の祝典と、あらたな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMVを、ぜひチェックしよう。
■リリース情報
2026.05.29 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Celebrate」
2026.06.17 ON SALE
ALBUM『ND5』
■関連リンク
なにわ男子 OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/56
https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011