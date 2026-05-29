なにわ男子7人がメンバーカラーの衣装でレッドカーペットを歩く！新曲「Celebrate」MVプレミア公開決定

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なにわ男子のニューアルバム『ND5』（6月17日リリース/5は5乗が正式表記）に収録されるリード曲「Celebrate」が、5月29日に先行配信スタート。同日19時28分より、MVプレミア公開が決定した。

■あらたな旅へと向かっていくなにわ男子を描くMV

「Celebrate」は、夢の世界に誘われるような華やかでハッピーな曲調に、なにわ男子からファンへの愛と感謝、そして未来へのワクワク感を詰め込んだ、最高にキャッチーな一曲に仕上がっている。

さらに、「Celebrate」のMVが5月29日19時28分より、なにわ男子公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開決定。鮮やかなメンバーカラーの衣装を身に纏った7人がレッドカーペットを歩く、祝祭感溢れるサムネイルにMVの魅力が凝縮されている。

華やかで煌めき溢れる5周年の祝典と、あらたな旅へと向かっていくなにわ男子を描いたMVを、ぜひチェックしよう。

■リリース情報

2026.05.29 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Celebrate」



2026.06.17 ON SALE

ALBUM『ND5』

■関連リンク

なにわ男子 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/56

https://www.storm-labels.co.jp/s/js/artist/J0011