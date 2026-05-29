山下智久の“風”指導＆歌唱シーンのNGも？映画『正直不動産』NG集＆未公開シーンを含む特別映像解禁

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5月15日に公開を迎えた映画『正直不動産』から、NG＆未公開シーンなど撮影の裏側を収録した特別映像が解禁となった。

■立川店副店長・花澤（倉科カナ）と永瀬（山下智久）とのシーンでは難しいセリフに大苦戦!?

現在大ヒット公開中の映画『正直不動産』より、大ヒット御礼として、ドラマシリーズから多くのファンに愛され続けているキャスト陣のNG集や未公開シーンを収めた、ファン待望の特別映像が到着！ アドリブでのやりとりが多く、笑いの絶えない現場だったことから、撮影の裏側をぜひシリーズファンの皆様にも見てほしいというキャスト、監督との会話をきっかけに前代未聞のNG集や未公開シーンなど、撮影の裏側を収めた特別映像の制作が実現。

主人公・永瀬財地（山下智久）が勤務する登坂不動産ライバル会社・ミネルヴァ不動産、そして永瀬を取り巻く個性豊かなメンバーによる、和気あいあいとした撮影現場の様子がたっぷりと収録された超貴重映像となっている。

まず映し出されるのは、“正直不動産”らしいまさかのハプニング。祟りによって、嘘をつこうとすると風が吹き本当のことしか言えなくなってしまう永瀬を演じる山下。強すぎる“風”によってセリフが言えず、思わず笑ってしまう山下の姿が収められている。さらに、登坂不動産と火花を散らすミネルヴァ不動産のシーンでは、鵤社長を演じる高橋克典が、立川店店長・神木（ディーン・フジオカ）と不動産ブローカー・桐山（市原隼人）の名前が混同してしまう、超貴重なNGシーンも！緊張感漂う場面とのギャップに、ディーンと市原も思わず笑みがこぼれてしまう。また、立川店副店長・花澤（倉科カナ）と永瀬（山下智久）とのシーンでは難しいセリフに大苦戦!? うまくいった！ と思った矢先に次は山下が…。テイクを重ねるごとに表情が変化する倉科にもぜひ注目してほしい。

さらに、本作で何度も“風”を受けてきた山下による“風指導”まで飛び出す。「（山下は）風を受けるベテラン」と川村監督から太鼓判を押される中、送風機の位置をスタッフにレクチャーする山下。絶妙な角度で前髪をなびかせる“ベストポジション”を一発で見つけ出し、山下も思わず「ほら！」と満足げな表情を見せている。さらに、岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記）演じる山口ヒロトの前で永瀬（山下）が“正直ソング”を熱唱するシーンでは、歌を間違えるも自身のNGを笑いに変える山下の姿と温かい現場の様子も収められている。

そして、キャスト陣からも「アドリブが多い」と語られていた山下のアドリブも炸裂。恋人・美波（泉里香）とのシーンではなかなかカットがかからず、山下自ら「長いよ！」とツッコミを入れる場面も収録されている。そのほかにも、登坂不動産でのアットホームな撮影風景や、永瀬（山下）と大河部長（長谷川忍）の未公開シーン、月下（福原遥）のお茶目なNGシーンなど、ここでしか見られない貴重映像が盛りだくさん！ 映像のラストでは、とあるシーンの撮影風景も特別公開。まるで永瀬の周りに強風が吹いているかのように、大勢のスタッフが風を起こし、紙が舞う演出を作り上げていく様子が映し出される。

本編ではどのようなシーンとして完成しているのか？ この特別映像を見て本編がどうなっているのか、ぜひ映画館に確かめに行こう。

■映画情報

映画『正直不動産』

公開中

出演：

山下智久

福原遥

市原隼人 泉里香 長谷川忍 見上愛 松本若菜

西垣匠 伊藤あさひ 財津優太郎 馬場徹 松田悟志

山崎努 吹石一恵 岩崎大昇（KEY TO LIT/「崎」は、たつさきが正式表記） やべきょうすけ 福士誠治 吉澤健 市毛良枝

ディーン・フジオカ 大地真央 / 倉科カナ 高橋克典 草刈正雄

原作：大谷アキラ（漫画）夏原武（原案）水野光博（脚本）『正直不動産』（小学館「ビッグコミック」連載中）

監督：川村泰祐

脚本：根本ノンジ

音楽：佐橋俊彦

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(C)大谷アキラ・夏原武・水野光博／小学館 (C)2026 映画『正直不動産』製作委員会

■【画像】映画『正直不動産』場面カット

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作品サイト

https://shojiki-movie.jp/