バスト100cmで話題の三橋くん、布面積が少な目の水着 無加工動画に大反響「黒ビキニ」「たまらん」
100センチのバストで注目を集めるグラビアアイドルの三橋くんが28日、自身のXを更新し、布面積が少な目の水着姿の無加工動画を投稿した。
【動画】バスト100cmの黒ビキニ！公開された三橋くんの無加工動画
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「無加工動画」と黒い水着姿ではしゃぐ動画を投稿。大胆ボディが丸見えな姿を見ることができる。
これにネット上では「三橋くん、たまらん」「プールではしゃぐ三橋くん 黒ビキニ姿 最高ですね」「無加工はほんと肌感とか最高すぎんのよ…！」「おおおおお〜〜っ」などの声が出ている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。
【動画】バスト100cmの黒ビキニ！公開された三橋くんの無加工動画
先日、1st写真集を発売した三橋くんは、「無加工動画」と黒い水着姿ではしゃぐ動画を投稿。大胆ボディが丸見えな姿を見ることができる。
これにネット上では「三橋くん、たまらん」「プールではしゃぐ三橋くん 黒ビキニ姿 最高ですね」「無加工はほんと肌感とか最高すぎんのよ…！」「おおおおお〜〜っ」などの声が出ている。
三橋くんは、2001年11月12日生まれ、神奈川県出身。3月末には、通知書を手にした写真を添えて「111回薬剤師国家試験『合格』しました。おめでとうのコメントください〜。勉強と仕事を両立しながら必死にもがいた数ヶ月、本番で8割以上とれてて自分でもびっくりです…！春からは薬剤師×グラビアタレントの二刀流で頑張りますっ。お仕事おまちしてます〜」と記していた。