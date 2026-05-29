【台風情報】台風6号は右にカーブし沖縄、九州、四国方面へ 本州にも影響か…最大瞬間風速は50メートルまで発達し北上 気象庁発表
台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。
【台風進路図】大きくカーブし沖縄、本州方面へ 直撃の可能性も
沖縄地方と奄美地方では大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
大きく右にカーブする予想で、本州にも影響が出る可能性があります。
［気象概況］
台風第６号は、２８日１５時にはフィリピンの東にあって、ゆっくりした速さで北西へ進んでいます。中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。
台風第６号は、今後発達しながらフィリピンの東を北北西に進み、６月１日から２日頃にかけて沖縄地方と奄美地方に接近する見込みです。
［防災事項］
沖縄地方と奄美地方では、６月１日から２日頃にかけて大荒れ、大しけとなり、台風の進路等によっては、警報級の大雨や高潮となるおそれがあります。
■今後の進路と勢力を詳しく（気象庁データ）
台風第6号(チャンミー)
2026年05月29日09時50分発表
29日09時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯15度25分 (15.4度)
東経134度05分 (134.1度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 全域 440 km (240 NM)
29日21時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯16度25分 (16.4度)
東経132度25分 (132.4度)
進行方向、速さ 西北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 75 km (40 NM)
30日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯17度35分 (17.6度)
東経130度35分 (130.6度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 990 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 95 km (50 NM)
31日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯20度05分 (20.1度)
東経128度00分 (128.0度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
予報円の半径 155 km (85 NM)
暴風警戒域 全域 290 km (155 NM)
■沖縄から四国方面、本州にも影響か
01日09時の予報
種別 台風
強さ 強い
存在地域 沖縄の南
予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)
東経126度25分 (126.4度)
進行方向、速さ 北北西 15 km/h (9 kt)
中心気圧 960 hPa
中心付近の最大風速 40 m/s (75 kt)
最大瞬間風速 55 m/s (105 kt)
予報円の半径 185 km (100 NM)
暴風警戒域 全域 350 km (190 NM)
02日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 東シナ海
予報円の中心 北緯28度00分 (28.0度)
東経127度25分 (127.4度)
進行方向、速さ 北 20 km/h (11 kt)
中心気圧 970 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (60 kt)
最大瞬間風速 45 m/s (85 kt)
予報円の半径 230 km (125 NM)
暴風警戒域 全域 420 km (225 NM)
03日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 四国沖
予報円の中心 北緯32度10分 (32.2度)
東経133度30分 (133.5度)
進行方向、速さ 北東 30 km/h (17 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 280 km (150 NM)
暴風警戒域 全域 440 km (240 NM)