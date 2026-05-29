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YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、「美人なアパレル店員さんにインタビュー」と題した動画を公開した。動画では、ジュエリーを扱う21歳のアパレル店員が、華やかな接客業のリアルな苦労や、将来の目標について「あなたから買いたいって言ってもらうこと」と力強く語っている。



街角でのインタビューに応じた21歳の女性は、お客様にジュエリーを紹介する仕事をしているという。一見華やかなアパレル業界だが、厳しい側面もあるようだ。仕事で辛い時を問われると、「営業っぽいお仕事もある」と切り出し、過去に購入歴のある顧客への電話営業を行っていると説明。「電話しないでね」と拒絶されたり、「もう興味なくなっちゃった」と冷たくあしらわれたりすることもあると、接客業ならではのリアルな苦悩を明かした。



気になる給与については「ちょっと言えないです」と言葉を濁したものの、生活は決してカツカツではなく、旅行や買い物を楽しむ余裕があると笑顔を見せる。休日の過ごし方については「京都に毎回いろんなお寺を巡ってる」と、21歳という年齢からは少し意外な渋い趣味を披露。なかでも「永観堂」が一番のお気に入りで、成人式の前撮りを行うほど思い入れがある場所だと語った。また、現在一番欲しいものを尋ねられると、自身の職業柄もあってか「やっぱりジュエリー」と即答し、「カルティエの時計」への強い憧れを口にした。



将来の目標について話題が移ると、「お客様増やして、あなたから買いたいって言ってもらうこと」と、仕事に対する真摯な姿勢と高いモチベーションを見せた。また、祖父からの援助も含めつつ、貯金額が「400、500ぐらい」に上るという堅実な一面も覗かせている。



最後に、同世代の就職活動生に向けたアドバイスを求められると、自身が「お休み」を最も重視して職場を選んだ経験を振り返り、「自分の1番大事にしてるところが充実してる会社を選んだらいいかな」と温かいエールを送った。華やかな外見の中に、芯の強さと地に足の着いた生活感が垣間見えるインタビューとなっている。