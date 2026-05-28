「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反の罪で拘禁刑１年、執行猶予３年の有罪判決を受けた元広島・羽月隆太郎被告（２６）が２８日、ＴｉｋＴｏｋで動画を生配信した。「私を含め６人が同じ人物から購入していました」と明かし、実名は挙げなかった。

この件について、鈴木清明球団本部長はロッテ戦（マツダ）の試合後、報道陣の取材に対して「何もコメントすることはない。こちらは調査はしているし、警察の捜査にも対応している。調査は継続中。ネットの発信に対して一つ一つこちらが反応することはない」とした。１５日の初公判で、球団内の他選手も使用していたことをほのめかしていた。その際、鈴木球団本部長は「一度調査はしています。そういう証言が出たので、再調査をします」と、改めて育成を含めた全選手を再調査する方針を明かしていた。

羽月氏の動画の中では、逮捕後に数日間にわたって容疑を否認したことについても「最初は自分一人で背負おうと考えていた」と言及。その後の“告白”に至った経緯は「保釈後、仲間だと思っていた人たちから連絡はありませんでした。結果として仕事を失い、仲間だと思っていた人たちは離れていきました」と“裏切り”が原因になったようだ。他の選手に捜査が及ばないようにという考えを語ったものの、取り調べで他選手の関わりは供述していた。

その他、取り調べの中で警察から「グレーを逮捕することはできない」と言われたという。加えて、球団から「『グレーを黒と同じ処分にはできない』と言われました。ここで言う『黒』とは、尿検査で陽性が出ることです」とも語った。

羽月氏は、昨年１２月１６日に任意同行されたことは球団に報告していなかった。キャンプ直前の１月２７日に逮捕。逮捕翌日に、球団は「野球活動停止」の処分を決定。２月１７日に起訴。その後、鈴木本部長が直接、羽月氏とあって「契約解除」を伝え、同２４日に発表された。