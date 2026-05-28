「サプライズだよ!!」天国に行った猫たちを夢で見た翌朝、悲しみに暮れる飼い主を元気づける驚きの贈り物が！【漫画家インタビュー】
【漫画】本編を読む
イラストレーターや漫画家として活躍するしばたまさん。『しばたまが聞いた！ 本当にあったすごい話』は、フォロワーから寄せられた体験談をもとにした漫画で、「感動した！」「怖すぎる……」「スカッとする」と多くの読者の心をつかんでいる。数あるエピソードの中から特に反響の大きかったお話について、読者の反響や体験談の印象、漫画の執筆過程で意識した点などを、しばたまさんにお聞きした。
祖父母投稿者の祖父母は昔、野良だった2匹を猫を飼っていた。やがて1匹が亡くなると、もう1匹も後を追うように亡くなってしまう。悲しみに暮れた祖父母だったが、祖母がある夜、亡くなった2匹が玄関にやって来て「サプライズ」と話す夢を見る。翌朝、玄関に行くと、亡くなった猫たちとそっくりな1匹の子猫がうずくまっていた。
■粋な計らいをする猫ちゃんたちに感じた強い絆
――ペットと飼い主の絆を感じられて心が温まるエピソードですが、この投稿を最初に読んだときにどんなことを感じられましたか。
動物との絆はあると思っていましたが、夢で知らせてくれるなんてすごく粋な猫ちゃんたちだなと思いました！ こういう話を読むと本当に世の中は不思議なことだらけだなと感じます。
――このお話を読んだ読者からは、どのような感想や反応がありましたか？
「猫の恩返しですね〜」「猫ちゃんたち本当に大事にされてたんだな」「不思議でとっても素敵な話」などの反応をいただきました！
――亡くなった猫たちが夢に出てきて飼い主を元気づけてくれるお話ですが、ペットにまつわる不思議な体験をしたり、聞いたりしたことはありますか。
友人から聞いた話ですが、友人が小学生の頃、友達と喧嘩をして帰宅したら、いつも素っ気ないペットの猫がずっと隣にいてくれたそうです。友人は泣いてもないですし、友人のお母さんにも喧嘩のことを話していなかったからとても不思議で、とてもありがたかったそうです！
しばたま
デザイナー&イラストレーター。大人気アイスのパッケージデザインなどを手がける。Instagramでフォロワーさんから体験談を募集し「ゾッとした話」「ほっこりした話」などのマンガを描き、話題に。著書は『1万人がいいね！した 心ゆさぶる本当の話』『身の毛がよだつゾッとした話』。
Instagram：@shibatamaa
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