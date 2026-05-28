「本人は不安を口にしていた」４度目のW杯へ暗雲…ネイマールの状態を現地メディア報道。最終メンバー提出は６月１日
ブラジル代表FWのネイマールに、４度目のワールドカップ出場へ不安が広がっている。フランスメディア『RMC Sport』が、同選手のコンディションを巡る状況を詳報した。
「ブラジル：木曜日に検査を受けたネイマールのワールドカップ出場を巡り、不透明感が高まっている」と題した記事によれば、ネイマールはサントスでの試合中にふくらはぎを負傷。ブラジル代表の活動初日となった現地５月28日の練習を欠席し、精密検査を受けるためクリニックを訪れたという。
また、「Globo Esporte（現地メディア）によると、バルセロナやPSGでプレーした経験を持つ同選手は、グランジャ・コマリーのトレーニングセンター（ブラジル代表の公式トレーニングセンター）に戻った際、少なからず本人も不安を口にしていた」と伝えられている。
さらに、ブラジルサッカー連盟（CBF）はネイマールの状態を慎重に見極めている模様だ。「ネイマールは５月31日のパナマとの親善試合第１戦だけでなく、6月6日のエジプトとの第２戦も欠場する可能性が高い」と報じられた。
また、記事によれば、代表選出を巡ってはサントス側との間で認識のズレも生じていたという。サントスは「代表メンバー発表の数時間前に、同選手の負傷がグランジャ・コマリーでのチーム練習への参加を妨げないことを証明する文書を送付した」とされる一方、実際には練習参加が難しい状態だったようだ。
ワールドカップの規定では、各国は６月１日までに最終登録メンバーを提出しなければならない。ブラジルは６月14日にモロッコとの初戦を迎える予定で、『RMC Sport』は「国民全体が、その日、スター選手が少なくとも試合の登録メンバーに名を連ねることを静かに願っている」と締めくくっている。
長年ブラジル代表をけん引してきたネイマール。世界制覇を目ざすセレソンにとって、その状態は大きな注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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「ブラジル：木曜日に検査を受けたネイマールのワールドカップ出場を巡り、不透明感が高まっている」と題した記事によれば、ネイマールはサントスでの試合中にふくらはぎを負傷。ブラジル代表の活動初日となった現地５月28日の練習を欠席し、精密検査を受けるためクリニックを訪れたという。
さらに、ブラジルサッカー連盟（CBF）はネイマールの状態を慎重に見極めている模様だ。「ネイマールは５月31日のパナマとの親善試合第１戦だけでなく、6月6日のエジプトとの第２戦も欠場する可能性が高い」と報じられた。
また、記事によれば、代表選出を巡ってはサントス側との間で認識のズレも生じていたという。サントスは「代表メンバー発表の数時間前に、同選手の負傷がグランジャ・コマリーでのチーム練習への参加を妨げないことを証明する文書を送付した」とされる一方、実際には練習参加が難しい状態だったようだ。
ワールドカップの規定では、各国は６月１日までに最終登録メンバーを提出しなければならない。ブラジルは６月14日にモロッコとの初戦を迎える予定で、『RMC Sport』は「国民全体が、その日、スター選手が少なくとも試合の登録メンバーに名を連ねることを静かに願っている」と締めくくっている。
長年ブラジル代表をけん引してきたネイマール。世界制覇を目ざすセレソンにとって、その状態は大きな注目を集めそうだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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