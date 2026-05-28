生後3か月の長男に暴行を加えけがをさせたとして父親が逮捕・起訴されたことがわかりました。

【写真を見る】「ストレスが限界に達し…」育休復帰直後、生後3か月の長男の首をしめソファに落としたか 会社員の父親(30)を傷害罪で起訴 長男は急性硬膜下血種などのけがで意識不明 大阪・高槻市

起訴状などによりますと、大阪府高槻市の会社員・浜中祐希被告(30)は5月5日正午ごろ、自宅で生後3か月の長男の首を絞めたり、ソファの上に2回落としたりする暴行を加えて、急性硬膜下血種などのけがをさせた罪に問われています。

捜査関係者によりますと浜中被告が長男の異変を感じて消防へ通報し、長男は病院へ搬送されましたが、今も意識不明の重体だということです。

浜中被告は5月7日に逮捕され、27日傷害罪で起訴されました。

浜中被告は育児休業から復職した直後だったということで、警察の取り調べに対し「ストレスが限界に達し首をしめてソファに投げた」と話していたということです。