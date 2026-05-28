今が旬？！チョコミントスイーツ情報まとめ！気分爽快なフレーバーのアイスやシュークリームに注目
【ハーゲンダッツ】ミニカップで6年ぶり！爽快感もアップ「ショコラミント エクストラ」
年々ファンが増えているチョコミントフレーバー。今回は、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発したそう。着色料を使用せず、素材本来の白さを生かしたミントアイスクリームも、ハーゲンダッツならではのこだわりです。
チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度までこだわって試食を重ねられており、チョコとミントの最高なバランスが味わえます。
■ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」
販売期間：販売中
販売場所：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか
値段：373円
【ビアードパパ】ザクザク×さわやか！13年ぶりに復活した「チョコミントシュー」
実は“チョコミントシュー”は、2013年に一部店舗でテスト販売していた「幻のシュークリーム」。
今回新たに開発された「チョコミントシュー」は、ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。
生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰め込んだ、ビアードパパ史上最も「爽快」なシュークリームになっています。
■ビアードパパ「チョコミントシュー」
販売期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）予定
販売場所：ビアードパパ7店舗限定
・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）
・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）
・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）
・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）
・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）
・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）
・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）
値段：320円
【リンツ】ブランド初のミントソーダドリンク 「チョコミント ソーダフロート」
「チョコミント ソーダフロート」は、夏の暑さを吹き飛ばす爽快感と、リンツならではの上質なチョコレートの満足感を一つにした、リンツ初となる新感覚のミントソーダドリンク。
トップのクレマジェラータを少しずつ溶かしながら飲み進めることで、ひと口ごとに味わいの変化を楽しめます。
チョコレートの濃厚な余韻、ミントソーダのさわやかな清涼感…これらを混ぜ合わせて初めてチョコミントソーダになる特別なドリンクです。
■リンツ「チョコミント ソーダフロート」
販売期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）
販売場所：全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェ、アウトレット店
※リンツ ショコラ ブティック&カフェ ルミネ立川店は、本商品の販売対象店舗外
値段：798円
【クリスピー・クリーム・ドーナツ】日本上陸20周年を記念！復刻してほしいドーナツ1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」
クリスピー・クリーム・ドーナツの“推しドーナツ”投票1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」が、期間限定で復刻します。
ミント風味コーティングを使ったさわやかなドーナツで、チョコ オールドファッションをミント風味コーティングでつつみ、ビターチョコでストライプ、星のようなチョコチップが見た目にもカワイイ一品です。
■クリスピー・クリーム・ドーナツ「ミント チョコ ケーキ」
販売期間：販売中〜6月23日（火）予定
販売場所：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗
※1 KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外
値段：378円（イートイン385円）
【ゴディバ】ミントの切れ味が最高！強ミントのショコリキサー「チョコレートミント ショコリキサー」
カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、ゴディバならではのチョコミント味のショコリキサーが登場。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、さわやかなミントの清涼感が心地よく重なります。
また7月からは「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」も登場！
カカオ71％のダークチョコレートを使用し、ミント感をさらに高めたチョコミント味のショコリキサー。ビターで奥行きのあるチョコレートの味わいに、キレのあるミントの清涼感が際立ちます。
チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームも。なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、さわやかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての一品です。
■ゴディバ「チョコレートミント ショコリキサー」「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」「チョコレートミント ソフトクリーム」
販売期間：
「チョコレートミント ショコリキサー」「チョコレートミント ソフトクリーム」：販売中〜
「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：2026年7月24日（金）〜
販売場所：
「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aMTC/）
「チョコレートミント ソフトクリーム」：全国のソフトクリーム取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSCM/）
値段：
「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：レギュラーサイズ 810円、ラージサイズ 920円
「チョコレートミント ソフトクリーム」：750円
みなさんも、ぜひチョコミントスイーツを楽しんでみて♪
＼ひんやりアイスがおいしい季節！／
＼おうちから出たくないときは…／
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