【ハーゲンダッツ】ミニカップで6年ぶり！爽快感もアップ「ショコラミント エクストラ」

「ショコラミント エクストラ」373円

年々ファンが増えているチョコミントフレーバー。今回は、チョコミン党が求める“しっかりとしたミントの爽快感”に着目し、ミントの強度にこだわって商品を開発したそう。着色料を使用せず、素材本来の白さを生かしたミントアイスクリームも、ハーゲンダッツならではのこだわりです。

チョコの甘さや口どけ、食感のアクセントの程度までこだわって試食を重ねられており、チョコとミントの最高なバランスが味わえます。

■ハーゲンダッツ ミニカップ「ショコラミント エクストラ」

販売期間：販売中

販売場所：全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほか

値段：373円





【ビアードパパ】ザクザク×さわやか！13年ぶりに復活した「チョコミントシュー」

「チョコミントシュー」320円

実は“チョコミントシュー”は、2013年に一部店舗でテスト販売していた「幻のシュークリーム」。

今回新たに開発された「チョコミントシュー」は、ザクザク食感のショコラ生地にチョコをコーティングし、ミントシェイブチョコレートをトッピング。

生地の中にはチョコチップ入りのさわやかなミントクリームを詰め込んだ、ビアードパパ史上最も「爽快」なシュークリームになっています。

■ビアードパパ「チョコミントシュー」

販売期間：2026年6月1日（月）〜30日（火）予定

販売場所：ビアードパパ7店舗限定

・ビアードパパ ウィング新橋店（東京都）

・ビアードパパ ヨドバシAkiba店（東京都）

・ビアードパパ 池袋西口店（東京都）

・ビアードパパ 名古屋地下街サンロード店（愛知県）

・ビアードパパ 名古屋セントラルパーク店（愛知県）

・ビアードパパ ホワイティうめだ店（大阪府）

・ビアードパパ イオンモール四條畷店（大阪府）

値段：320円





【リンツ】ブランド初のミントソーダドリンク 「チョコミント ソーダフロート」

「チョコミント ソーダフロート」798円

「チョコミント ソーダフロート」は、夏の暑さを吹き飛ばす爽快感と、リンツならではの上質なチョコレートの満足感を一つにした、リンツ初となる新感覚のミントソーダドリンク。

トップのクレマジェラータを少しずつ溶かしながら飲み進めることで、ひと口ごとに味わいの変化を楽しめます。

チョコレートの濃厚な余韻、ミントソーダのさわやかな清涼感…これらを混ぜ合わせて初めてチョコミントソーダになる特別なドリンクです。

■リンツ「チョコミント ソーダフロート」

販売期間：2026年6月1日（月）〜8月31日（月）

販売場所：全国のリンツ ショコラ ブティック&カフェ、アウトレット店

※リンツ ショコラ ブティック&カフェ ルミネ立川店は、本商品の販売対象店舗外

値段：798円





【クリスピー・クリーム・ドーナツ】日本上陸20周年を記念！復刻してほしいドーナツ1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」

「ミント チョコ ケーキ」378円

クリスピー・クリーム・ドーナツの“推しドーナツ”投票1位に輝いた「ミント チョコ ケーキ」が、期間限定で復刻します。

ミント風味コーティングを使ったさわやかなドーナツで、チョコ オールドファッションをミント風味コーティングでつつみ、ビターチョコでストライプ、星のようなチョコチップが見た目にもカワイイ一品です。



■クリスピー・クリーム・ドーナツ「ミント チョコ ケーキ」

販売期間：販売中〜6月23日（火）予定

販売場所：クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗

※1 KKD店舗以外の一部小売店及び催事は対象外

値段：378円（イートイン385円）





【ゴディバ】ミントの切れ味が最高！強ミントのショコリキサー「チョコレートミント ショコリキサー」

（左から）「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：レギュラーサイズ 810円、ラージサイズ 920円

カカオ33％のミルクチョコレートを使用した、ゴディバならではのチョコミント味のショコリキサーが登場。なめらかでコクのあるチョコレートの香りと味わいに、さわやかなミントの清涼感が心地よく重なります。

また7月からは「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」も登場！

カカオ71％のダークチョコレートを使用し、ミント感をさらに高めたチョコミント味のショコリキサー。ビターで奥行きのあるチョコレートの味わいに、キレのあるミントの清涼感が際立ちます。

「チョコレートミント ソフトクリーム」750円

チョコミント好きのためのご褒美ソフトクリームも。なめらかなチョコレートソフトクリームに、軽やかなホイップクリーム、さわやかなミント風味のリキッドを合わせた、パフェ仕立ての一品です。

■ゴディバ「チョコレートミント ショコリキサー」「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」「チョコレートミント ソフトクリーム」

販売期間：

「チョコレートミント ショコリキサー」「チョコレートミント ソフトクリーム」：販売中〜

「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：2026年7月24日（金）〜

販売場所：

「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：全国のショコリキサー取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aMTC/）

「チョコレートミント ソフトクリーム」：全国のソフトクリーム取扱店（https://www.godiva.co.jp/shop/a/aSCM/）

値段：

「チョコレートミント ショコリキサー」 「エクストラ チョコレートミント ショコリキサー」：レギュラーサイズ 810円、ラージサイズ 920円

「チョコレートミント ソフトクリーム」：750円

みなさんも、ぜひチョコミントスイーツを楽しんでみて♪



＼ひんやりアイスがおいしい季節！／

＼おうちから出たくないときは…／

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