オリコン <4800> [東証Ｓ] が5月28日大引け後(17:30)に配当修正を発表。TOBに伴い、従来36円としていた27年3月期の期末一括配当を見送る方針とした。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

当社は、本日開催の取締役会において、本公開買付けに関し、賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆様に、本公開買付けへの応募を推奨することを決議いたしました。なお、上記取締役会決議は、公開買付者が本公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当社株式を非公開化することを企図していること、並びに当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行われたものであります。詳細については、本日別途公表いたしました当社意見表明プレスリリースをご参照ください。当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置づけ、配当性向40％を目安として可能な限り安定した配当を継続して実施すること、また将来の事業展開と経営の急激な変化に備えるための経営基盤の強化に必要な内部留保を確保していくことを基本方針としておりましたが、本公開買付けにおける当社株式１株当たりの買付け等の価格は2027年３月期の期末配当を行わないことを前提としていることから、2027年３月31日（期末）を基準日とする剰余金の配当を行わないことを決議いたしました。以 上