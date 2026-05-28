27日に行われたプロ野球交流戦。ドラゴンズが快勝しました！勝利の秘訣は“メガネ”にあり！

【写真を見る】ドラゴンズ 交流戦2連勝 ドラフト2位ルーキー･櫻井頼之介(22)がプロ初勝利! CBC若狭アナは勝利の女神!?

【CBCアナウンサー 若狭敬一】

27日のニュース終わり、若狭が大急ぎでイーグルス戦が行われているバンテリンドームへ向かい、3年ぶりの実況席へ戻らせていただきました！

同点の4回に到着すると、その1分後…石川昂弥のホームランと山本泰寛のタイムリーで、この回勝ち越しに成功！

（若狭）

「こんなことを私が言うのも変なんですが、到着した途端に点がいっぱい入っているんですれども笑」

この日の先発は、ドラフト2位ルーキー･櫻井頼之介(22)。毎回ランナーを背負いながらも6回2失点と、粘り強いピッチングを見せます！そして…

スタンドでお母さんも見守る中…

（若狭）

「櫻井、初勝利までお母さんも祈る。あとアウト１つです」

「打ちました！ファーストゴロ、3アウト試合終了、ドラゴンズ勝ちました！櫻井頼之介プロ初勝利です」

まさに勝利の女神ならぬ、勝利のメガネ！？



交流戦2連勝のドラゴンズ、ここからの逆襲に期待しましょう！