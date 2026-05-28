楽天ステイは、「Rakuten STAY VILLA 箱根強羅」を4月23日に開業した。

建物は3棟構成で全20室、いずれも2階建てメゾネットでテラスを含めて100平方メートル超の広さを確保する。客室はA〜Cの3タイプで、Aタイプはテラスから明星ヶ岳を望み、Bタイプの一部はセルフロウリュ対応サウナと水風呂、外気浴スペースを備え、Cタイプの一部は犬2頭まで同宿できるドッグフレンドリールームとして客室専用ドッグランを設ける。室内にはテラスへ続く大きな窓のあるリビングや天然温泉の浴室、プロジェクター、家電と調理器具をそろえたキッチンを備える。

館内には各室1台分の駐車場と電気自動車充電器4台を用意し、客室ドアはスマートロック、チェックインとチェックアウトは室内のタブレット端末で行う非対面方式とする。

食事は事前に下ごしらえした食材を冷蔵庫に用意し、宿泊者が仕上げ調理を行う形式で、夕食はすき焼き、鴨鍋、テラスで楽しむ鉄板焼きから選べるほか、朝食は和朝食BOXと箱根・仙石原の飲食店が監修した洋朝食BOXの2種類を提供する。

アクセスは、箱根登山鉄道強羅駅から徒歩で約7分、小田原駅から車で約30分、小田原西インターチェンジ（IC）から車で約30分。