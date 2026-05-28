NHK『クラシックTV』にSUGIZO出演 “人生を揺さぶられた”バルトーク愛を語る
NHK Eテレの音楽番組『クラシックTV』にLUNA SEA、X JAPANのギタリストのSUGIZOが登場する。放送は6月4日午後9時から。
【写真】バルトーク大好き！SUGIZOの楽しそうな表情
『クラシックTV』はクラシック音楽のビギナーに向けた音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と歌手・俳優の鈴木愛理がMCを務める。
今回はロックのようにカッコいいクラシックを生み出した、ハンガリーの作曲家バルトークを特集。ゲストには、小学生のころから大のバルトーク好きだというSUGIZOが登場。愛とリスペクトあふれる熱いトークを繰り広げ、あまりの博識ぶりに清塚は驚きを見せる。鈴木はバルトークの独特で刺激的な響きにうっとりし、思わず飛び出した一言に、SUGIZOが「相当な才覚の持ち主」と高評価する場面も。古典四重奏団や東京フィルの豪華メンバーによる演奏にも注目だ。
■SUGIZO コメント
僕が10歳のときに触れて、ものすごく感動して、人生を大きく揺さぶられたバルトークです。
それから約半世紀近くたって、バルトークの特集で僕が出演させていただけることが感無量というか、とても感慨深く、何よりも、感謝しております。
清塚さんの演奏をはじめ、素晴らしい生の音楽を一緒に味わえますので、ぜひご覧ください。
■放送予定
6月4日（木） 午後9：00〜9：29 ＜NHK Eテレ＞
再放送：6月8日（月）午後2：00〜2：29 ＜NHK Eテレ＞
出演
MC：清塚信也、鈴木愛理
ゲスト：SUGIZO
演奏ゲスト：古典四重奏団（弦楽四重奏）、東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）
曲目
バルトーク作曲「弦楽四重奏曲第4番」から 第5楽章
演奏：古典四重奏団（弦楽四重奏）
バルトーク作曲「ピアノ協奏曲第3番」から 第2楽章
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）、清塚信也（ピアノ）
【写真】バルトーク大好き！SUGIZOの楽しそうな表情
『クラシックTV』はクラシック音楽のビギナーに向けた音楽教養エンターテインメント番組。ピアニストの清塚信也と歌手・俳優の鈴木愛理がMCを務める。
今回はロックのようにカッコいいクラシックを生み出した、ハンガリーの作曲家バルトークを特集。ゲストには、小学生のころから大のバルトーク好きだというSUGIZOが登場。愛とリスペクトあふれる熱いトークを繰り広げ、あまりの博識ぶりに清塚は驚きを見せる。鈴木はバルトークの独特で刺激的な響きにうっとりし、思わず飛び出した一言に、SUGIZOが「相当な才覚の持ち主」と高評価する場面も。古典四重奏団や東京フィルの豪華メンバーによる演奏にも注目だ。
僕が10歳のときに触れて、ものすごく感動して、人生を大きく揺さぶられたバルトークです。
それから約半世紀近くたって、バルトークの特集で僕が出演させていただけることが感無量というか、とても感慨深く、何よりも、感謝しております。
清塚さんの演奏をはじめ、素晴らしい生の音楽を一緒に味わえますので、ぜひご覧ください。
■放送予定
6月4日（木） 午後9：00〜9：29 ＜NHK Eテレ＞
再放送：6月8日（月）午後2：00〜2：29 ＜NHK Eテレ＞
出演
MC：清塚信也、鈴木愛理
ゲスト：SUGIZO
演奏ゲスト：古典四重奏団（弦楽四重奏）、東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）
曲目
バルトーク作曲「弦楽四重奏曲第4番」から 第5楽章
演奏：古典四重奏団（弦楽四重奏）
バルトーク作曲「ピアノ協奏曲第3番」から 第2楽章
演奏：東京フィルハーモニー交響楽団（弦楽合奏）、出口大地（指揮）、清塚信也（ピアノ）