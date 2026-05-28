ショートドラマの生産能力急増、 AI利用がその海外進出に新たなチャンス―中国

ここ2年、海外のショートドラマ市場は爆発的な成長を迎えています。特に現在の中国国内市場の競争が激しさを増す中、海外進出はショートドラマ制作企業にとってより良い選択肢になっています。今年になって、人工知能（AI）の利用により、ショートドラマの海外進出は新たなチャンスを迎えています。ある企業によると、今年に入ってから、海外の配信プラットフォームからのAIショートドラマの注文が明らかに増加しており、すでに配信された作品は約6倍に増え、今年1年間で海外のプラットフォームに提供する作品は前年比約50倍に増えると見込まれているとのことです。

2026年、AIショートドラマは人々の注目を集める新しい分野となっています。中国ネット視聴協会のデータによると、今年第1四半期（1〜3月）、業界全体で配信された作品は約12万8000本で、そのうちAI生成によるものは全体の95％以上を占める約12万2000本に達しました。

業界関係者は、ショートドラマ生産能力の急増は、AI制作効率の飛躍的な向上によるものであり、特に、AIによる動画生成技術の飛躍的な進歩が決定的な役割を果たしているとみています。

広東省広州市を本拠地とする、あるショートドラマ制作会社は、主に米国市場への進出に取り組んでおり、この市場での売上高は8割を超えています。今年に入ってから、同社の海外プラットフォームからのAI生成作品の受注は明らかに増えました。

AIの利用により、ショートドラマの海外進出コストが大幅に削減されました。その高い収益率に目をつけ、ますます多くの企業が海外進出に励んでいます。

業界関係者によると、AIは海外で配信されるショートドラマのコンテンツ供給のハードルと現地化のハードルを同時に引き下げ、チャンスをもたらすと同時に、コンテンツ制作会社に新たな挑戦をもたらしました。大量の似通ったコンテンツの中でどうやって差別化を図るかが、クリエーターにとって重要な課題となっています。（提供/CGTN Japanese）