マーベル・アニメーションシリーズ『X-Men ’97』シーズン2が、2026年7月1日（水）よりディズニープラスで独占配信されることが決定した。あわせて、予告編とキービジュアルも解禁された。

『X-Men ’97』は、突然変異によって超人的な能力を持って生まれたミュータント集団X-MENを主人公にしたアニメーションシリーズ。シーズン1はRotten Tomatoesで批評家スコア99％を記録し、マーベル作品の中でも歴代No.1スコアとなった。ウルヴァリン、マグニートー、プロフェッサーXといった実写映画でもおなじみのキャラクターを多数擁するシリーズの続編が、再び動き出す。

映像では、前シーズンで仲間を失った苦しみを抱えながら立ち上がるX-MENの前に、最大級の脅威が迫る。その中心にいるのが、最古最強のミュータント“神”アポカリプスだ。詳細な物語はまだ明かされていないが、過去・現在・未来のあらゆる時を戦場に変えるような、スケールの大きい戦いが示唆されている。

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X-MENの主要メンバーもあらためて姿を見せる。両目から赤いエネルギービームを放つサイクロップス、鋭い爪と再生能力を持つウルヴァリン、青い毛に覆われた科学者ビースト、天候を自在に操るストーム、強力なテレパシーと念動力を誇るジーン・グレイ、触れるだけでエネルギーと記憶を吸収するローグ、エネルギー吸収能力を持つビショップ、変身能力のモーフ、太陽エネルギーを吸収するサンスポット、ハイテク武器を駆使するケーブルら、多彩な能力を持つ面々が並ぶ。

シーズン1では、アイアンマン、スパイダーマン、ドクター・ストレンジ、デアデビルらの登場も話題を呼んだが、シーズン2の映像にはモーフが変身したと思しきデッドプールも一瞬だけ確認できる。

『X-Men』は1992年から数年にわたり全5シーズンが全米で放送された人気アニメシリーズで、『X-Men ’97』はその流れを受け継ぐ最新作にあたる。当時のアニメーションタッチや音楽を引き継ぎながら、新たな物語として再構築されている。ミュータントと人間の共存というテーマも引き続き大きな軸になりそうだ。

(c) 2026 Marvel

『X-Men ’97』シーズン2は2026年7月1日（水）よりディズニープラスで独占配信開始。