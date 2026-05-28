サルに飛びかかられた住民ケガ　市内で目撃情報相次ぐ　ネコが襲われる被害も　鹿児島・日置市

鹿児島・日置市で、5月に入りサルの目撃情報が26件にのぼっている。サルに飛びかかられた住民が腕にケガをしたほか、ネコが襲われる被害も出ていて、市は注意を呼びかけている。

住民やネコが襲われる被害も

19日、カメラが捉えたのは、住宅の縁側で毛づくろいをするサル。カメラを向けても見向きもしない。

この映像が撮影された、鹿児島・日置市では5月に入り、サル1匹を目撃したとの情報が相次いでおり、これまで26件にのぼっている。

小学校の登校時間には、保護者が車で送迎。保護者は「（サル）が人に危害を加えるということで、車で（子どもを）送りたいと思っている」と話す。

小学校から約500m離れた住宅街では、すでに被害が出ていた。サルが住民に飛びつき、危害を加えたという。

サルに飛びかかられた住民は腕にケガをした。

一方、周辺ではネコが襲われるなどの被害も出ている。

ネコを飼う女性は「一番は安心して暮らしたい。今はカーテンも開けられないような生活」と話す。

市はわなの設置などを検討しており、サルを見かけた際は刺激したり近づいたりせず、安全な場所へ避難するよう呼び掛けている。

（「イット！」5月27日放送より）