BRAVIA Theatre Sub 9(SA-SW9)

ソニーは、ブラビアやサウンドバー、ホームシアターシステムに追加することで音質向上できるオプションスピーカー3機種を6月13日より発売する。ラインアップと価格は下記の通り。

サブウーファー

・BRAVIA Theatre Sub 9(SA-SW9) 11万円前後 6月13日発売

・BRAVIA Theatre Sub 8(SA-SW8) 6.6万円前後 同上

リアスピーカー

・BRAVIA Theatre Rear 9(SA-RS9) 9.9万円前後 6月13日発売

サブウーファー「Sub 9」「Sub 8」

どちらのモデルも、大口径200mmアルミニウムドライバーユニットを搭載したプレミアムクラスのサブウーファー。

高出力・高音圧に対応したユニットにより、身体で感じられる深みのある低音と、ひずみを抑えた自然でスムーズな低音再生を実現した。

BRAVIA Theatre Sub 8(SA-SW8)

上位モデルである「Sub 9」は、200mmドライバーを対向配置。これにより、向かい合う2基のドライバーが反力を打ち消し合い、不要な振動を抑制。また、不要な残響を最小化できることで、静寂の質感や緊張感を忠実に再現。音量を上げなくても、映画や音楽の奥行きと迫力を維持できるという。

BRAVIA Theatre Sub 9(SA-SW9)

Sub 9/8ともに、新発売のシアターシステム「Trio」、既発売のサウンドバー「Bar 9/8/7」との組み合わせにおいて、2台のサブウーファーを接続させる“デュアルサブウーファー”が可能。

単純に低音を増やして音圧を増加させるだけでなく、2台使いにより部屋の共鳴による定在波効果を低減し、よりスムーズでバランスの取れた低音を実現できるメリットがある。

例えば、Sub 9をシングルで使った場合、シンプルなセットアップとクリアでシャープな低音が実現できるが、Sub 8をデュアルで使った方が定在波効果が低減でき、空間全体で均一な低音が得られるという。

Sub 8はバスレフ型で出力は300W。Sub 9は密閉型で出力は600W備えている。

Sub 9

Sub 9天面

Sub 9底面

Sub 8

Sub 8天面

Sub 8底面

リアスピーカー「Rear 9」

BRAVIA Theatre Rear 9(SA-RS9)

Rear 9は、同時発表の「BRAVIA Theatre Trio」と同じ音響設計思想のユニットを採用した、プレミアムクラスのオプションリアスピーカー。

大口径80mmのイネーブルドスピーカー(Trioと同等)を天面に配し、16mmツイーターおよび80mmのウーファー(RS5より大型化)を搭載。サイドにパッシブラジエーターを備え、低音域の再現も強化した。

イネーブルドとウーファーには、アルミニウム振動版を使用。不要なノイズを低減し、クリアで澄んだ音質を目指した。

天面のイネーブルドスピーカー

壁掛けブラケットを付属。左右それぞれ最大60度のスイーベルが行なえるようになっており、設置条件に左右されることなく、サラウンド効果が楽しめるようになっている。

壁掛けブラケットも付属する