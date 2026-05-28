セーフィー<4375.T>が４日ぶりに反発している。２７日の取引終了後に、ウェアラブルクラウドカメラ「Ｓａｆｉｅ Ｐｏｃｋｅｔ２ Ｗｉｄｅ」が、国土交通省の新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）に追加登録されたと発表しており、好材料視されている。



「Ｓａｆｉｅ Ｐｏｃｋｅｔ２ Ｗｉｄｅ」は、前方上下３６０度を広範囲に撮影できる超広角レンズを搭載し、従来の固定カメラや一般的なウェアラブルカメラでは難しかった「現場全景の俯瞰」と「死角ゼロ」を同時に実現したのが特徴。公共工事の施工者は、ＮＥＴＩＳに登録された新技術を活用することで、国や地方自治体が発注元となる公共工事に際し、工事成績評定や総合評価落札方式での加点が期待できることから、今回の登録により、「Ｓａｆｉｅ Ｐｏｃｋｅｔ２ Ｗｉｄｅ」の普及を後押しすることが期待されている。



出所：MINKABU PRESS