5月公開の邦画で「期待している出演者」ランキング！ 2位「高橋一生」を抑えた1位は？【2026年調査】
All About ニュース編集部では、2026年4月27日、全国20〜60代の男女300人を対象に、映画に関するアンケートを実施しました。その中から、5月公開の邦画で「期待している出演者」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』に出演する高橋一生さんです。作中では、ある日突然、見知らぬ女性の「夫」になっていた男・夏野幹夫を演じます。なぜか怒ることができない幹夫の心の機微や、予測不能な展開に戸惑う様子を、抜群の演技力で見事に体現されています。
▼回答者コメント
「繊細な演技力と独特の存在感があり、どんな作品でも役に深みを与えてくれるため。主演作は作品そのものの質への期待が高まるから」（20代男性／愛知県）
「年を重ねてからの高橋一生の演技はほぼ間違いないので」（30代女性／鹿児島県）
「味のある役者さんで、いい演技を見せてくれるような気がするからです」（50代男性／新潟県）
見事1位に輝いたのは、『正直不動産』に出演する山下智久さんでした。主演俳優部門に続き、出演者全体を対象としたランキングでもトップを獲得。おなじみの人気キャラクターをスクリーンで再び見られる喜びや、劇場版ならではのスケールアップした活躍を楽しみに待つファンから圧倒的な票が投じられました。
▼回答者コメント
「山下智久のファンなので、どんな演技をするか楽しみだから」（30代女性／東京都）
「好きな俳優さんや映画で活躍されてる方なので次はどんな演技をされてるか気になりました！」（30代女性／岐阜県）
「圧倒的な華があり、彼の演技を見るだけでドラマの世界観に引き込まれるからです。嘘をつけないという特殊な状況を、表情豊かに演じきる彼に今作でも大きな期待を寄せています」（40代女性／鹿児島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位：高橋一生／ラプソディ・ラプソディ／37票
2位にランクインしたのは、『ラプソディ・ラプソディ』に出演する高橋一生さんです。作中では、ある日突然、見知らぬ女性の「夫」になっていた男・夏野幹夫を演じます。なぜか怒ることができない幹夫の心の機微や、予測不能な展開に戸惑う様子を、抜群の演技力で見事に体現されています。
「繊細な演技力と独特の存在感があり、どんな作品でも役に深みを与えてくれるため。主演作は作品そのものの質への期待が高まるから」（20代男性／愛知県）
「年を重ねてからの高橋一生の演技はほぼ間違いないので」（30代女性／鹿児島県）
「味のある役者さんで、いい演技を見せてくれるような気がするからです」（50代男性／新潟県）
1位：山下智久／正直不動産／43票
見事1位に輝いたのは、『正直不動産』に出演する山下智久さんでした。主演俳優部門に続き、出演者全体を対象としたランキングでもトップを獲得。おなじみの人気キャラクターをスクリーンで再び見られる喜びや、劇場版ならではのスケールアップした活躍を楽しみに待つファンから圧倒的な票が投じられました。
▼回答者コメント
「山下智久のファンなので、どんな演技をするか楽しみだから」（30代女性／東京都）
「好きな俳優さんや映画で活躍されてる方なので次はどんな演技をされてるか気になりました！」（30代女性／岐阜県）
「圧倒的な華があり、彼の演技を見るだけでドラマの世界観に引き込まれるからです。嘘をつけないという特殊な状況を、表情豊かに演じきる彼に今作でも大きな期待を寄せています」（40代女性／鹿児島県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)