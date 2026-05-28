宮沢りえ＆タモリ、ジャズバー舞台に“合う合う” ポテトサラダに合う“意外な食材”を互いに熱弁
女優の宮沢りえ、タレントのタモリが出演する、求人配信プラットフォーム「Indeed PLUS」のTVCM最新作「合う合う」篇、「古地図」篇が、6月1日から全国で放送される（一部地域を除く）。
【CM】“マスター”タモリが宮沢りえに自慢のまかないを…Indeed PLUS「合う合う」篇
本TVCMは、とあるジャズバーで働くタモリと宮沢の何気ない会話を通して、Indeed PLUSを利用すると複数の求人サイトを通して企業がより自社に合う求職者にスカウトが送れるという利便性を表現している。
「合う合う」篇では、お昼時のバーでタモリが宮沢に、マッシュポテトをのせて混ぜ合わせた自慢のカレーライスをふるまう。意外な組み合わせに驚きつつも、さっそく一口食べた宮沢は「美味しい！よく見つけましたね」と感心する。おいしそうに食べる宮沢を見て、「合うんだよな、これ」とタモリがうれしそうに微笑むカットでCMは締めくくられている。
「古地図」篇では、閉店後のバーで、二人がお客さんからもらった江戸時代の古地図を眺める。「うちの店どこですか？」「駅どこですか？」と次々に質問を繰り出す宮沢に、タモリが「あ、ここ！」「駅はここ！」と間髪入れずに応じていく。最後には、古地図を見るコツをつかんだ宮沢が、自ら「近所の公園はここ！」と場所を指摘し、タモリを逆に感心させる場面で締めくくられる。
撮影の合間では、それぞれが自宅でカレーを作る時のこだわりを披露しあう姿や、普段から古地図を見るのが好きなタモリが、宮沢に古地図の見方・楽しみ方を伝授する一幕も見られた。親交の深い二人ならではの柔らかい空気から生み出されるテンポの良い会話も本CMの見どころとなっている。
■宮沢りえ＆タモリ インタビュー
―「合う合う」篇のカレーにマッシュポテトが合うというストーリーにちなんで、「これは合う！」と思った意外な組み合わせを教えてください。
タモリ：最近のヒットは、たまごサンドのタルタルにらっきょうを入れる！
宮沢：私もやったことがあります。玉ねぎがなかった時、代わりにらっきょうを入れました。
タモリ：これは合いますよ。食感と味と甘酸っぱさがちょうどいい具合で、たまごだけだと、もうちょっと歯ごたえが欲しくなるんだよね。
宮沢：そうなんです。たまごだけのタルタルもおいしいんですけど、らっきょうを入れると、ちょっとエッセンスが加わるというか。スパイスと「シャリッ！」という食感ですよね。私の場合は偶然の発見で、タルタル作ろうと思った時、玉ねぎを切らしていて、ちょうど瓶詰めのらっきょうがあったので、これで作ろうと思って。
タモリ：らっきょうの方がうまいんだよ。
宮沢：らっきょうで言うと、この前ポテトサラダに入れてみたんです。
タモリ：あ。それはやってないね。
宮沢：日持ちするから、スーパーへ行った時も家にあると思って、帰ってきてポテトを蒸した後、冷蔵庫を開けたら玉ねぎがないことに気付いて。代わりにらっきょうを入れて、ハムときゅうりを混ぜてポテトサラダを作ったらすごくおいしかったです。
タモリ：今度やってみよう。ポテトサラダは意外にわさびを入れるとうまいよ。
宮沢：マスタードじゃなくて？
タモリ：：わさび。
宮沢：それはやったことがないです。わさびは世界で一番好きなぐらい、大好きな食べ物です。
タモリ：だったらね、アイスクリームを少しチンして柔らかくして、すったわさびを上にのせて混ぜたら、うまいよ〜。わさびアイス。
宮沢：えー！？甘い、辛い、甘い、ツン、という感じですか？
タモリ：いやいや、甘いけど、わさびの香りが立って、辛さはそんなにない。
宮沢：やってみます。本当にわさびが大好きなので、すぐにやります。
【CM】“マスター”タモリが宮沢りえに自慢のまかないを…Indeed PLUS「合う合う」篇
本TVCMは、とあるジャズバーで働くタモリと宮沢の何気ない会話を通して、Indeed PLUSを利用すると複数の求人サイトを通して企業がより自社に合う求職者にスカウトが送れるという利便性を表現している。
「古地図」篇では、閉店後のバーで、二人がお客さんからもらった江戸時代の古地図を眺める。「うちの店どこですか？」「駅どこですか？」と次々に質問を繰り出す宮沢に、タモリが「あ、ここ！」「駅はここ！」と間髪入れずに応じていく。最後には、古地図を見るコツをつかんだ宮沢が、自ら「近所の公園はここ！」と場所を指摘し、タモリを逆に感心させる場面で締めくくられる。
撮影の合間では、それぞれが自宅でカレーを作る時のこだわりを披露しあう姿や、普段から古地図を見るのが好きなタモリが、宮沢に古地図の見方・楽しみ方を伝授する一幕も見られた。親交の深い二人ならではの柔らかい空気から生み出されるテンポの良い会話も本CMの見どころとなっている。
■宮沢りえ＆タモリ インタビュー
―「合う合う」篇のカレーにマッシュポテトが合うというストーリーにちなんで、「これは合う！」と思った意外な組み合わせを教えてください。
タモリ：最近のヒットは、たまごサンドのタルタルにらっきょうを入れる！
宮沢：私もやったことがあります。玉ねぎがなかった時、代わりにらっきょうを入れました。
タモリ：これは合いますよ。食感と味と甘酸っぱさがちょうどいい具合で、たまごだけだと、もうちょっと歯ごたえが欲しくなるんだよね。
宮沢：そうなんです。たまごだけのタルタルもおいしいんですけど、らっきょうを入れると、ちょっとエッセンスが加わるというか。スパイスと「シャリッ！」という食感ですよね。私の場合は偶然の発見で、タルタル作ろうと思った時、玉ねぎを切らしていて、ちょうど瓶詰めのらっきょうがあったので、これで作ろうと思って。
タモリ：らっきょうの方がうまいんだよ。
宮沢：らっきょうで言うと、この前ポテトサラダに入れてみたんです。
タモリ：あ。それはやってないね。
宮沢：日持ちするから、スーパーへ行った時も家にあると思って、帰ってきてポテトを蒸した後、冷蔵庫を開けたら玉ねぎがないことに気付いて。代わりにらっきょうを入れて、ハムときゅうりを混ぜてポテトサラダを作ったらすごくおいしかったです。
タモリ：今度やってみよう。ポテトサラダは意外にわさびを入れるとうまいよ。
宮沢：マスタードじゃなくて？
タモリ：：わさび。
宮沢：それはやったことがないです。わさびは世界で一番好きなぐらい、大好きな食べ物です。
タモリ：だったらね、アイスクリームを少しチンして柔らかくして、すったわさびを上にのせて混ぜたら、うまいよ〜。わさびアイス。
宮沢：えー！？甘い、辛い、甘い、ツン、という感じですか？
タモリ：いやいや、甘いけど、わさびの香りが立って、辛さはそんなにない。
宮沢：やってみます。本当にわさびが大好きなので、すぐにやります。