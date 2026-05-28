茂木健一郎「くすぶっているだけではダメ」人生を変える“スパーク”の重要性
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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「人生の『スパーク』、大切だよね！！」を公開した。日常の中で訪れる「光り輝く瞬間（スパーク）」の重要性とその育み方について、独自の見解を語った。
茂木氏は冒頭、「スパークって大事だと思うんですよ」と切り出し、スパークを「いろんな要素が集まってきて、ポーッと光り輝く瞬間」だと定義した。これは自分一人の力だけでなく、他者との関わりや特定の状況が組み合わさることで生まれると説明。「ある時にしか現れない人との組み合わせとか、状況との共鳴」によって生じる特別なものであると語る。
さらに、人生には「どんよりしている時間」や「くすぶっている時間」があることに触れ、平穏無事な状況が続くこともあると指摘。しかし、そうした日常の中でスパークが起こるからこそ、「それが生命の起源だったりするし、我々が進化する上での原動力だったりする」と、その重要性を力説した。
動画の終盤では、このスパークを大切に育んでいくための心構えに言及した。茂木氏は、スパークを包み込む「コンテナ（容器）」を人生において作っていく必要があるとしつつ、「忍耐強くなくちゃいけない」と説く。容器の中で暴れ回る感情を「ちょっと待て、今ここで大事なこと起きてるから」と絶好のタイミングまで抑え込み、解き放つことの美しさを語って動画を締めくくった。
茂木氏は冒頭、「スパークって大事だと思うんですよ」と切り出し、スパークを「いろんな要素が集まってきて、ポーッと光り輝く瞬間」だと定義した。これは自分一人の力だけでなく、他者との関わりや特定の状況が組み合わさることで生まれると説明。「ある時にしか現れない人との組み合わせとか、状況との共鳴」によって生じる特別なものであると語る。
さらに、人生には「どんよりしている時間」や「くすぶっている時間」があることに触れ、平穏無事な状況が続くこともあると指摘。しかし、そうした日常の中でスパークが起こるからこそ、「それが生命の起源だったりするし、我々が進化する上での原動力だったりする」と、その重要性を力説した。
動画の終盤では、このスパークを大切に育んでいくための心構えに言及した。茂木氏は、スパークを包み込む「コンテナ（容器）」を人生において作っていく必要があるとしつつ、「忍耐強くなくちゃいけない」と説く。容器の中で暴れ回る感情を「ちょっと待て、今ここで大事なこと起きてるから」と絶好のタイミングまで抑え込み、解き放つことの美しさを語って動画を締めくくった。
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