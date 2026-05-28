Samsungが開発中と噂される折りたたみスマートフォン「Galaxy Z Fold8 Wide」について、カバー（折りたたんだ状態の外側）画面用の強化ガラス製プロテクターの写真が公開され、明らかに横方向に広いアスペクト比が確認されました。

↑カバー画面用の強化ガラス製プロテクター（画像提供／Ice Universe）。

信頼性の高いリーカーのIce Universe氏は、Galaxy Z Fold8 Wide用とされる強化ガラス製スクリーンプロテクターの写真を数枚、Xでシェアしています。本製品は、Samsungの次期ブック型（横折り）スマートフォン「Galaxy Z Fold8」のワイド版と見られていますが、今回の写真はそれを裏付けるような印象を与えています。

Galaxy Z Fold8 Wide！ pic.twitter.com/p8uXI8ogLo — Ice Universe (@UniverseIce) May 23, 2026

今回のリークは、Wideモデルがカバー画面で一般的なスマートフォンに近い使用感を実現しつつ、開くことでタブレットのような生産性アプリを意識した4:3の幅広画面に移行するという予想を裏付けるものです。

さらにIce Universe氏は、Fold8 Wide用プロテクターとHUAWEI Pura X Max用プロテクターの写真を並べて比較しています。Pura X Maxの内側画面も従来のブック型より幅が広い16:10ですが、Fold8 Wideはそれよりもさらに横に広くなることが示唆されています。

これまでの情報を総合すると、Galaxy Z Fold8 Wideの予想スペックは次の通りです。

SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 内側画面: 7.6インチ（4:3） カバー画面: 5.4インチ バッテリー: 4800mAh／45W充電 カメラ : 50MPメイン+50MP超広角（望遠なし） 重量: 約200g

標準のGalaxy Z Fold8には望遠カメラが搭載されるとみられるため、カメラ性能の面では一歩譲るようです。しかしその一方で、広げた状態での使いやすさや本体の軽さなど、実用性を最優先した設計になることが期待できそうです。

Source: Ice Universe (X)

via: Notebookcheck

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